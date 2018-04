Marissa Shephard nie toute implication dans le meurtre de Baylee Wylie

Appelée à la barre, Marissa Shephard a présenté une version des faits du meurtre violent de Baylee Wylie bien différente de celle de Devin Morningstar.

Questionnée par Me Alison Menard, l’accusée âgée de 22 ans a témoigné devant une salle comble lundi en Cour provinciale lors de son procès pour meurtre prémédité et incendie criminel.

Shephard affirme qu’elle était absente lorsque Baylee Wylie a été poignardé pour la première fois dans le triplex du 96 Sumac, dans la soirée du 16 décembre 2015. Elle dit avoir quitté sa résidence pour rencontrer un client qui sollicitait ses services sexuels.

À son retour, Baylee Wylie était assis torse nu dans le canapé, en train de fumer un bong pendant que Tyler Noel et Devin Morningstar s’agitaient autour de lui. Le jeune homme était blessé au torse, raconte-t-elle.

«Son poumon était ouvert il y avait de la fumée qui sortait.» Baylee Wylie a finalement glissé du canapé jusqu’au sol.

Marissa dit avoir alors paniqué et couru à l’étage pour se réfugier dans sa chambre. Tyler Noel serait venu lui dire que Baylee menaçait de dénoncer à la police Noel et Devin qui vendaient tous les deux de la drogue.

«Je savais qu’ils n’allaient pas le laisser vivre», poursuit l’accusée. «Je pleurais, j’étais sous le choc, c’était bouleversant, je n’avais jamais rien vu de tel.»

Questionnée par la défense, elle a nié avoir poignardé Baylee Wylie. Elle affirme être restée à l’étage pendant que Devin et Tyler achevaient la victime.

«Ils n’arrêtaient pas de venir me voir en disant c’est bientôt fini, c’est bientôt fini», ajoute Marissa Shephard.

«Un des deux est monté à l’étage et m’a dit qu’il était mort.» Elle dit être alors descendue et avoir vu Baylee étendu sur le sol, immobile, les yeux ouverts. «Ils s’affairaient, un des deux a mentionné un feu. Je n’étais pas contre.»

Tyler Noel est celui qui a mis le feu au logement, elle n’a pas participé, avance-t-elle.

La jeune femme explique qu’elle n’a pas osé appeler à l’aide par peur d’être tuée à son tour. «J’étais effrayée», lance-t-elle «Je me disais qu’ils ne me laisseraient pas vivre si je m’opposais à ce qu’ils faisaient.»

L’accusée a ensuite fait le récit des jours suivant le meurtre jusqu’à son arrestation. Elle a d’abord suivi Tyler Noel d’appartement en maison, jusqu’à quitter Moncton. «Je me disais que si je restais aux côtés de Tyler, ma vie ne serait pas en danger.»

Fin décembre, elle aurait été emmenée par deux hommes dans une résidence située à une heure au nord de Moncton. «Ils me nourrissaient, ils me donnaient de la drogue, ils me violaient», poursuit Marissa Shephard.

«C’était comme si j’étais morte, j’avais perdu le concept de réalité.» C’est en apprenant qu’elle serait vendue à l’étranger en échange de faveurs sexuelles qu’elle a décidé de prendre la fuite.

Un automobiliste l’a conduit jusqu’à Irishtown où elle a retrouvé une amie. «J’avais l’intention de me rendre le lendemain»,dit-elle. Elle a finalement été arrêtée à Moncton le 1er mars à proximité de l’intersection du chemin Shediac et du chemin Lewisville, alors qu’elle se rendait à l’hôtel où le père de son fils avait loué une chambre.

«Nous étions de très proches amis»

Plus tôt dans la journée, Marissa Shephard a raconté comment elle est devenue une escorte à l’âge de 17 ans pour subvenir aux besoins de son fils Cole.

Elle a évoqué sa dépendance aux drogues, en particulier l’héroïne, la dilaudid et l’hydromorphone, mentionnant qu’elle avait 12 ans quand sa mère lui a fait fumer du crack pour la première fois.

Marissa et Baylee se connaissaient depuis de nombreuses années. Ils offraient tous les deux des services sexuels rémunérés, travaillaient ensemble et vivaient sous le même toit depuis plusieurs mois.

Shephard a indiqué que Tyler Noel est arrivé à sa résidence du 96 Sumac le 14 décembre, en apportant une grande quantité de drogues avec lui. Elle le connaissait, mais ne l’avait pas revu depuis plusieurs années, précise-t-elle. Morningstar, qu’elle n’avait jamais rencontré, a lui aussi fait son apparition ce jour-là. C’est à partir de ce moment que la consommation de drogues s’est intensifiée.

«Pas de motif», selon la défense

Selon l’avocat de la défense Gilles Lemieux, Marissa Shephard n’avait aucun motif pour participer au meurtre. Il ajoute que les preuves ne concordent pas avec la version des faits de Devin Morningstar.

«Quelles sont les preuves qu’ils étaient ensemble quand Baylee Wylie a perdu la vie?», a déclaré Gilles Lemieux lors de son plaidoyer. «Quelles sont les preuves de sa participation à l’acte qui a causé sa mort?»

L’audience reprendra mardi matin avec le contre-interrogatoire de la procureure Annie St. Jacques. Depuis l’ouverture du procès le 7 mars dernier, la Couronne a appelé une quarantaine de témoins à la barre.

Dr Ather Naseemuddin a identifié 140 blessures sur le corps de la victime lors de l’autopsie. Plusieurs objets considérés comme de potentielles armes du crime ont été saisis, notamment un couteau, une dague, un morceau de miroir brisé et une barre de rideau.

La Couronne comptait sur le témoignage de Devin Morningstar, déjà condamné dans cette affaire, pour associer Marissa Shephard au lieu du crime. Or, le détenu a refusé de répondre aux questions devant le jury par trois fois.

La Couronne a alors présenté au jury un enregistrement des aveux de Morningstar à la police au moment de son arrestation. On l’y voit déclarer que Marissa Shephard et Tyler Noel lui ont proposé le plan de tuer Baylee Wylie. Il avance que Marissa a poignardé la victime à de nombreuses reprises.