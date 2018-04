Un nouvel événement festif pour améliorer l’image de la Plage Parlee

Un nouveau festival tentera de redorer le blason de la plage Parlee cet été. Ocean festive aura lieu du 9 au 12 août au parc provincial de la plage Parlee.

La plage Parlee a eu mauvaise presse au cours de la dernière en raison de la piètre qualité de son eau. En 2016, l’endroit a été frappé d’une interdiction de baignade en raison d’une concentration élevée de bactéries fécales.

Selon un rapport gouvernemental, la situation s’est beaucoup améliorée en 2017. Du 15 mai au 9 octobre, près de 99% des échantillons démontraient que la qualité de l’eau respectait les normes canadiennes. Le mal avait cependant déjà été fait.

Edgar LeBlanc, président du festival Ocean Festive, espère que son événement contribuera à améliorer l’image de la destination touristique.

«La plage Parlee, c’est notre joyau à Shediac et nous avons eu une mauvaise année en 2017 en raison de la mauvaise publicité concernant la qualité de l’eau. La province a travaillé très fort avec des gens de la région pour arranger tout ça et nous voulons remettre la plage Parlee sur la carte en y tenant des événements et Ocean Festive sera le premier», a lancé M. LeBlanc.

Ce nouveau rendez-vous estival, présenté six semaines après le Festival de homard de Shediac, se veut une célébration des fruits de la mer, des produits locaux et des artistes d’ici.

«On ne reconnaît pas ce que nous avons dans notre propre cour et je pense que c’est une bonne occasion de célébrer tout ce que nous avons à offrir», a indiqué Tammy Brideau, coprésidente d’Ocean Festive et directrice générale du Festival du homard.

Les microbrasseries, les vignobles et plusieurs chefs se sont associés à l’événement de même que l’Union des pêcheurs des Maritimes.

«Effectivement, les microbrasseries, les poissonneries, les chocolateries et les vignobles ont tous voulu s’associer à nous. On est vraiment et extrêmement content de la réception que nous avons. Ça nous prend par surprise et je pense que ça ne fait que confirmer qu’il y a un intérêt et un besoin. On vient combler quelque chose», a souligné Ben Champoux, autre coprésident du festival.

Ben Champoux, coprésident d’Ocean Festive. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle Edgar LeBlanc, président d’Ocean Festive et du Festival du homard de Shediac. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Grande fête acadienne

Ce n’est pas qu’une histoire de bonne bouffe, de bons vins et de bonnes bières. C’est aussi une grande fête acadienne. Des artistes comme Hert LeBlanc, Suroît, Izabelle et Bois-Joli monteront sur scène.

«On va vous présenter un spectacle haut en couleur le samedi 11 août avec un gros frolic acadien sous un gros chapiteau avec des artistes acadiens pour souligner le congrès mondial acadien qui sera dans la région en 2019», a précisé M. LeBlanc.

Les organisateurs d’Ocean Festive s’attendent à un grand achalandage. Un grand chapiteau sera entre autres érigé pour les spectacles pouvant accueillir jusqu’à 4000 personnes.

«On s’attend avoir de 5000 à 8000 personnes par jour le vendredi et le samedi. J’ai mentionné un chapiteau, ça aura une capacité de 4000 personnes. Il y aura un autre 500 à 1000 personnes dans la section VIP qui est attachée à ça. On ne serait donc pas surpris que les concerts en soirées soient à guichet fermé avec 5000 personnes», a indiqué M. Champoux.

Toute l’information quant à la programmation et aux billets est disponible au www.oceanfestive.ca.