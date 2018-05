Inondations: des riverains désemparés

Les inondations printanières au Nouveau-Brunswick ont causé l’évacuation de plus de 70 personnes de 33 résidences. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Les inondations causées par la crue du fleuve Saint-Jean touchent désormais des localités au sud-est de Fredericton, au grand désarroi des riverains, qui se sentent désemparés.

Les autorités ont précisé que le fleuve était sorti de son lit à Jemseg, à Sheffield, à Grand Lake, à Oak Point et à Maugerville, comme c’est le cas à Fredericton depuis vendredi.

Geoffrey Downey, porte-parole de l’Organisation des mesures d’urgence, a indiqué mardi matin qu’une famille de Sheffield avait appelé à l’aide lundi soir pour sortir de sa maison et atteindre son véhicule.

Selon M. Downey, la Croix-Rouge signale une augmentation des évacuations à Maugerville et à Grand Lake.

Jusqu’à maintenant, depuis la fin de semaine, les inondations printanières au Nouveau-Brunswick ont causé l’évacuation de plus de 70 personnes de 33 résidences.

M. Downey indique toutefois que le niveau des eaux à Fredericton s’est stabilisé mardi autour de 8 mètres, alors que son niveau normal se situe autour de 6,5 mètres.

Le niveau du fleuve Saint-Jean avait atteint 8,2 mètres en fin de semaine à Fredericton, inondant plusieurs secteurs du centre-ville. Les autorités ont fermé lundi des artères, au moins une école, le tribunal et certains bureaux du gouvernement au centre-ville de la capitale.

«Un vrai gâchis»

«Je ne vois que de l’eau», a déclaré mardi matin Earl LeBlanc, un veuf âgé de 76 ans de Maugerville, à environ 20 minutes au sud de Fredericton.

«C’est un vrai gâchis.»

Sa maison est entourée d’environ 1,3 mètre d’eau provenant du fleuve et d’un cours d’eau avoisinant. Contrairement à la plupart de ses voisins, l’eau n’a pas pénétré dans sa maison, mais il avait laissé une souffleuse à neige et un tracteur dans son hangar, qui se retrouve désormais sous l’eau…

La cour de son voisin, Kent Shaw, est également inondée. Il utilise un canot pour surveiller la scène et, au besoin, aider les gens à sortir de chez eux.

Il a offert ce «service» à Earl LeBlanc, qui a plutôt décidé de s’aventurer à la marche sur la route inondée dans des cuissardes (wader) après sa mauvaise expérience de navigation lors de la dernière grande inondation dans la région, en 2008.

«Je ne vais pas embarquer là-dedans», affirme M. LeBlanc.

«En 2008, j’ai chaviré deux fois – j’avais de l’eau jusqu’au cou – et je me suis juré de ne plus jamais aller en canot.»

Kent Shaw surveille régulièrement les eaux depuis samedi matin, quand il a mis un pieu dans le sol. Depuis, le niveau de l’eau a grimpé d’environ 30 centimètres et a laissé près de trois centimètres d’eau dans son sous-sol, où il utilise une pompe de puisard pour tenter de l’évacuer.

«L’eau est montée très vite»

Les eaux ont inondé les routes menant à la région, coupant les voies d’accès à Fredericton. Mais lui et sa femme n’en sont pas à leurs premières inondations et ils étaient prêts pour celles-ci.

«Nous avons des provisions pour cinq à sept jours. Nous savons, par expérience, qu’une fois que l’eau commence à se retirer, il faut attendre au moins 48 heures avant de pouvoir reprendre contact avec la civilisation», raconte-t-il en riant.

«Mais l’eau est montée très vite cette année.»

La rivière Saint-Jean, gonflée par les fortes pluies et la fonte des neiges, a également coupé l’accès à l’île Darlings, près de Hampton.

Angela Boudreau mentionne qu’elle, son mari et leur chien, sont isolés sur la petite île, avec quelque 500 à 600 autres résidents qui ont décidé d’y rester après qu’une barricade a été érigée sur la seule route d’accès, dimanche.

«La situation pourrait être pire. Nous sommes chanceux que les maisons ne sont pas touchées par l’eau», dit-elle.

«Mais la situation reste problématique parce que nous pourrions faire face à une urgence et n’avoir absolument aucun moyen d’obtenir des soins médicaux.»