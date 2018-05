Églises vandalisées à Grand-Sault: «On va reprendre une vie normale»

Le Père Guy Levesque, ainsi que les paroissiens Héliodore Côté et Pat Lajoie demeurent sereins malgré les malheurs qui ont frappé leur paroisse. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Les travaux de réparation et de nettoyage visant à refaire une beauté aux églises de l’Assomption et de Saint-Georges vont bon train à Grand-Sault.

Victime d’actes de vandalisme perpétrés il y a un peu plus de deux semaines, la vie semble petit à petit vouloir reprendre son cours normal dans les lieux saints.

Les travaux à l’église de l’Assomption, effectués par la firme de restauration après sinistre Paul Davis, pourraient même être complétés d’ici deux à quatre semaines.

Devant l’ampleur des dégâts qui auraient été causés le 16 avril par deux adolescents de la région, l’entrepreneur et l’assureur impliqués dans le sinistre ne sont pour l’instant pas en mesure de chiffrer le coût des travaux nécessaire à la restauration des lieux de culte.

Chose certaine, la paroisse se verra prochainement refiler une facture de 25 000$ par son assureur, en vertu du contrat d’assurance liant les deux entités.

Il va de soi que cette facture salée dépasse largement la capacité de payer de la paroisse, qui a bien d’autres obligations financières à respecter dans la vie de tous les jours.

«Nous nous adressons à nos paroissiens et leur demandons d’être généreux et de faire leur petite part», a expliqué Héliodore Côté, un des fidèles troublés et outrés par les mésaventures vécues par les église catholique de la région de Grand-Sault.

Cet appel à la générosité semble avoir trouvé écho et être sur une belle lancée, a toutefois tenu à ajouter l’homme d’affaires et ancien politicien.

Ainsi, les quêtes des messes célébrées en fin de semaine à l’église Saint-Georges auraient permis d’amasser de l’argent qui ira dans un fonds spécialement consacré aux dépenses encourues par les actes de vandalisme.

«On n’a pas le montant exact, mais j’ai été surpris de voir des billets de 20$, de 50$ et un particulier qui est arrivé avec un chèque…», a précisé Héliodore Côté, visiblement heureux de cet élan de générosité et de sympathie.

«Les gens sont invités à faire des dons directement au presbytère, nous sommes même autorisés à remettre des reçus aux fins d’impôt», a-t-il ajouté.

Les autres influents fidèles de la paroisse Assomption semblent eux aussi désireux de retrousser leurs manches.

«J’ai l’habitude d’aller à l’église trois fois par jour, mais cette journée-là, j’ai eu un malaise. Je suis fâchée après moi-même, car j’étais à la maison à ce moment-là», a raconté avec émotion Pat Lajoie, qui se trouvait au presbytère mardi matin.

Un geste isolé

Le Conseil paroissial de l’endroit n’entend pas rester les bras croisés pour autant.

Ainsi, l’installation d’un système de surveillance par caméras et la possibilité de verrouiller les portes de l’Église durant le jour seront des sujets qui feront prochainement l’objet de discussions.

«On va reprendre une vie normale», assure le Père Guy Levesque qui, comme bien d’autres, n’entend pas restreindre l’accès au lieu saint en raison d’un geste isolé perpétré par des adolescents malveillants.

«Il y a des gens qui font un arrêt à l’église pour y faire une prière, rien ne va arrêter ça!», a affirmé sans détour Héliodore Côté.

Questionnés par l’Acadie Nouvelle, tous les intervenants assurent ne pas vouloir demander de comptes aux auteurs des méfaits ou à leurs parents.

Jusqu’à maintenant, personne ne connaîtrait l’identité des présumés auteurs de ces actes de vandalisme, a de plus juré M. Côté.

Pour l’instant, tout semble vouloir indiquer que l’enquête instituée par la Force policière de Grand-Sault se poursuit de plus belle et que deux adolescents récemment arrêtés et interrogés par les policiers seront sous peu accusés de méfait à la suite des incidents survenus le mois dernier.