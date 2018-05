Le système de santé du Restigouche-Ouest fait l’objet d’un documentaire

«C’est déjà dur de voyager quand t’es en forme. Voyager malade, c’est encore pire.»

Voilà un bref extrait du témoignage d’une dame d’un certain âge que l’on peut entendre dans le documentaire Le prix d’une vie, une œuvre filmée au cours des derniers mois et qui porte sur la réalité que vivent certains utilisateurs du système de santé dans le Restigouche-Ouest.

Il sera projeté en grande première, mercredi soir, à Saint-Quentin.

Dans ce documentaire de 30 minutes, on peut voir des patients parler de leurs expériences ainsi qu’entendre le témoignage d’un ancien médecin de l’endroit.

Derrière sa conception, on retrouve le Comité permanent de la santé de Saint-Quentin, organisme qui milite depuis quelques mois au maintien des services de santé à l’hôpital Hôtel-Dieu-Saint-Joseph ainsi qu’au rétablissement de ceux qui y ont été amputés au cours des dernières années.

«On avait cette idée en tête depuis un moment de filmer ce que vivent les gens (malades) de notre région. Avec le comité, on entendait toutes sortes d’histoires horribles et on voulait partager cela, faire en sorte que le public puisse mettre un visage sur les gens touchés par les coupures en santé», explique Joanne Fortin, présidente de l’organisme, notant que le tournage n’a pas été facile.

«On a rencontré des gens qui souffrent énormément et obtenu des témoignages très touchants. Je ne pouvais pas croire que des gens vivaient des situations très difficiles. Ce fut un tournage vraiment très émotif», confie-t-elle.

Pour Mme Fortin, le contenu documentaire exprime bien le propos exprimé par son organisation ainsi que sa raison d’être.

«Ça justifie nos actions et j’espère que sa diffusion va éveiller les gens à la problématique des soins de santé en région éloignée, que ça va provoquer des discussions et des dialogues. Je souhaite qu’il y ait une prise de conscience populaire, car la situation est critique chez nous, ça ne peut plus continuer», souligne Mme Fortin.

Le jeune cinéaste amateur Justin Roy de Saint-Quentin a accepté le défi de réaliser un documentaire sur les impacts humains de l’effritement des services de santé dans le Restigouche-Ouest. – Gracieuseté – Gracieuseté

Le tournage du documentaire s’est effectué en une semaine l’hiver dernier. Sa réalisation a été confiée à un jeune cinéaste amateur de Saint-Quentin, Justin Roy. Le jeune homme de 18 ans, qui compte entreprendre des études en cinéma prochainement, possède sa petite boîte de production (J. R.Visuels) depuis maintenant trois ans. Il a déjà à son actif quelques documentaires et courts-métrages.

Justin Roy a accepté de faire le travail de façon bénévole, ayant lui-même vécu de l’intérieur les aléas du système de santé dans le Restigouche-Ouest.

«J’ai la maladie de Crohn, j’ai donc passablement utilisé les soins de santé de ma région. Et comme plusieurs autres, j’ai dû me déplacer à l’extérieur pour obtenir des soins supplémentaires. Je comprends donc bien la situation, la réalité des patients, car ça ne s’est pas amélioré depuis», confie le jeune réalisateur.

Ce qu’il adviendra du documentaire par la suite reste encore indéterminé. Au CPSSQ, on aimerait bien que ce dernier voyage dans la province, particulièrement dans les régions éloignées et plus rurales qui vivent des situations similaires à celles de Saint-Quentin.

Le réalisateur, lui, souhaite éventuellement le mettre gratuitement en ligne afin d’en faire profiter le plus grand nombre de personnes possible. D’ici là, les deux visionnements publics auront lieu mercredi et jeudi, à 19h, à l’amphithéâtre de la Polyvalente A.-J.- Savoie de Saint-Quentin.