Nathan Millier est heureux de boxer à Miramichi

Nathan Millier est content de figurer sur la carte du premier gala de boxe présenté dans la Miramichi depuis 1987. En fait, le champion canadien des poids moyens est beaucoup plus que content. Il est reconnaissant d’avoir la possibilité de combattre dans une ville qui a vécu les débuts d’Yvon Durelle.

«Depuis mes débuts dans la boxe que j’entends parler d’Yvon Durelle. On m’a surtout raconté beaucoup d’histoires sur ses combats dans la Miramichi. Je suis reconnaissant de faire partie de cette soirée au Centre civique. C’est spécial pour moi. J’ai grandi en jouant à la balle rapide dans le coin et j’ai aussi souvent pêché dans la rivière locale», affirme le boxeur âgé de 26 ans qui est originaire d’Elsipogtog.

Millier (10v, 2d, 2n, 8 K.-O.), affrontera samedi le Mexicain Joaquin Murrieta (5v, 6d, 3n, 3 K.-O.), un pugiliste âgé de 27 ans qui est surnommé Bandolero dans son coin de pays. Les deux hommes s’affronteront dans un duel prévu de huit rondes dans la catégorie des super-moyens.

Malheureusement, Millier dit ne pas savoir beaucoup de choses au sujet de Murrieta.

«C’est toujours difficile d’étudier les combattants du Mexique parce qu’ils manquent de ressources et qu’il n’y a pas beaucoup de vidéos de leurs combats qui sont disponibles sur le web. J’ai quand même pu visionner quelques clips et, d’après ce que j’ai vu, Joaquin est un adversaire dangereux. Je dois le prendre au sérieux et ce sera important pour moi de lui appliquer de la pression», dit-il.

Millier, qui en sera à un premier combat depuis sa conquête du championnat canadien des poids moyens face à Adam Green en décembre, s’est entraîné avec beaucoup de sérieux dans les derniers mois.

«Mon camp s’est très bien passé. Je me suis déplacé à plusieurs reprises pour aller faire des rondes d’entraînement avec Brodie Blair, entre autres, qui se préparait pour un combat, et aussi avec le combattant d’arts martiaux mixtes Dee Logue, de la Première Nation de Woodstock», mentionne-t-il.

«J’ai hâte au combat. Maintenant que je suis champion canadien, j’ai le devoir de m’assurer d’être encore mieux préparé et plus en forme que jamais. C’est mon devoir de travailler fort à l’entraînement. Dans ce sport, tu peux parfois mentir à tes entraîneurs. Mais c’est impossible de se mentir à soi-même. Et, surtout, si tu n’y mets pas l’effort à l’entraînement, tout le monde va s’en rendre compte le soir du match», révèle-t-il.

Une soirée mettant en vedette plusieurs Acadiens

Sept autres combats seront présentés pendant la soirée, dont des duels impliquant les Acadiens Annie Mazerolle et Dominic Babineau.

En lever de rideau, le jeune mi-lourd Yvan Bossé, de Campbellton, qui n’est âgé que de 20 ans, fera ses débuts devant l’Ontarien Jordan Crawford, qui en sera lui aussi à un premier combat malgré ses 36 ans.

Toujours chez les mi-lourds, Stephen Clement (3v, 3d, 1n), d’Elsipogtog, en viendra aux prises avec la recrue Jorgo Gjonaj, de Toronto.

Annie Mazerolle (5v, 3d, 1 K.-O.), de Saint-Ignace, retrouvera la Mexicaine Maria Jose Velis (1v, 4d) qu’elle avait déjà défait il y a un an à Bouctouche.

Le poids lourd Chris Norrad (15v, 0d, 7 K.-O.), de Boiestown, tentera de conserver sa fiche intacte devant l’expérimenté Mexicain Hugo Lomeli (20v, 12d, 1n, 15 K.-O.). C’est surtout la différence de grandeur entre les deux hommes qui étonnent puisque Norrad est un colosse de 6 pieds 3 pouces, alors que Lomeli, beaucoup plus trapu, ne fait que 5 pieds 9 pouces.

Chez les super-légers, l’Ontarien Logan McGuinness (25v, 1d, 1n, 12 K.-O.) se mesurera au Mexicain Edgar Ramirez (17v, 13d, 14 k.o.). Voilà un duel qui promet beaucoup d’action.

Dominic Babineau (8v, 1d, 6 K.-O.), de Richibucto Village, sera confronté à Arturo Lopez (5v, 2d, 3n), du Mexique, dans un match entre super-plumes.

Enfin, le poids lourds Dillon Carman (12v, 3d, 11 K.-O.), de Mississauga, livrera bataille avec Carlos Carreon (7v, 4d, 2 K.-O.), du Mexique.

Le gala débutera à 19h.