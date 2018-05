Pas de ristournes chez Uni: une question de prudence

UNI Coopération financière ne distribuera pas de ristournes individuelles à ses membres pour la deuxième année consécutive, et ce, même si elle a connu une «croissance record» en 2017. Elle dit avoir pris cette décision par prudence.

L’année 2017 a souri à UNI, comme on le constate dans les résultats financiers dévoilés la semaine dernière. L’institution y rapporte une croissance notable de ses actifs et une augmentation de sa rentabilité.

Ses excédents ont fait un bond considérable, passant de 15,1 millions $ en 2016 à 21,5 millions $ l’année dernière. Il s’agit d’une hausse de 42%.

Comment expliquer, dans ce contexte, qu’UNI a préféré de ne pas verser de ristournes individuelles à ses membres pour la deuxième année de suite? Nous avons posé la question au vice-président adjoint aux finances, Éric St-Pierre.

En entrevue téléphonique, il explique que cela revient à un souci de prudence. L’exercice financier 2017 a été positif et les prêts aux membres ont augmenté. Mais ces succès ont été accompagnés de responsabilités, dit-il.

«On connaît de la croissance, on grossit, il faut mettre certains profits de côté pour protéger nos membres et s’assurer d’avoir les bons ratios pour le futur et pour respecter les ratios réglementaires.»

En gros, cela signifie qu’UNI doit s’assurer de maintenir suffisamment de liquidités afin d’éviter de sérieux problèmes si elle traverse une tempête pour une raison ou pour une autre.

Éric St-Pierre dit que l’institution s’est simplement contentée de maintenir ses ratios de capital l’année dernière. Vérification faite dans le rapport annuel publié la semaine dernière, ils ont en effet été stables en 2017.

Il explique que d’autres raisons ont poussé l’institution à ne pas distribuer les profits générés l’année dernière sous forme de ristournes individuelles. Elle a notamment décidé de se préparer à faire face aux changements technologiques qu’elle va devoir mettre en oeuvre pour survivre.

«On est dans un environnement qui change très rapidement. Le secteur bancaire se modernise et évolue. On a beaucoup d’investissements technologiques à venir. Et ça, on en est conscients et on doit se garder un certain coussin pour être en mesure de faire ces investissements-là le moment venu.»

UNI va entre autres devoir consacrer des sommes non négligeables au développement d’applications pour les téléphones cellulaires, par exemple. Et l’arrivée d’une nouvelle génération de guichets automatiques approche, dit-il.

«On va avoir une nouvelle évolution de guichets qui va venir. Il va y avoir plein de nouvelles fonctionnalités à l’intérieur de ces guichets-là. On a besoin de se préparer à ça et d’investir pour se moderniser.»

Le relationniste d’UNI, Mario Griffin (qui a assisté à l’entrevue), ajoute que même si les ristournes ont été mises sur la glace cette fois-ci, il ne s’agit pas des seuls sommes retournées aux membres et à la communauté.

L’institution a octroyé près de 15 millions $ grâce à une «tarification plus avantageuse» à ses membres, dit-il.

«On l’a fait pour être plus concurrentiel. Et il faut croire que la stratégie a fonctionné, parce qu’on a connu une croissance assez bénéfique cette année.»

Il note aussi qu’UNI a retourné 2,3 millions $ à la communauté en 2017 en dons, en commandites et en bourses d’études.

«Il n’y a pas de positionnement officiel de l’organisation»

Lorsqu’on demande à Éric St-Pierre s’il envisage un retour des ristournes dans un avenir rapproché, il répond qu’il n’a pas de réponse à cette question.

De nombreux facteurs sont hors du contrôle de l’institution financière, dit-il. De nouvelles exigences réglementaires et des changements dans l’industrie pourraient notamment venir brouiller les cartes.

«Il y a trop d’incertitude à ce niveau pour garantir une réponse», dit-il.

Mais les ristournes individuelles sont-elles encore sur la table, ou UNI a-t-elle complètement abandonné cette possibilité?

«Il n’y a pas de positionnement nécessairement d’un bord ou de l’autre pour le moment. Je ne peux pas dire qu’il n’y en aura pas, comme je ne peux pas dire qu’il y en aura d’autres. Il n’y a pas de positionnement officiel de l’organisation dans un sens comme dans l’autre.»

Qui recevait des ristournes au juste?

Les dernières ristournes individuelles datent de l’année 2015, soit lors du dernier exercice avant la fusion des 15 Caisses populaires acadiennes afin de former UNI Coopération financière.

Au cours des quelques dernières années qui ont précédé ce «regroupement collectif», une minorité de caisses –toutes situées dans le nord-est du Nouveau-Brunswick et la plupart dans la Péninsule acadienne) ont distribué une partie de leurs profits à leurs membres.

L’argent était versé aux personnes détenant divers produits (tels que des prêts et des dépôts à terme) proportionnellement à leur volume d’affaires.

Selon les informations fournies par l’institution, une seule caisse avait distribué une partie de ses profits à ses membres en 2015, soit celle de Néguac.

En 2014, quatre membres de la Fédération des caisses populaires acadiennes avaient versés des ristournes individuelles: Acadie, Des Îles, Néguac et Tracadie.