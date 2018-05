Procès Shephard: le jury commencera à délibérer mardi

Les jurés devront bientôt déterminer si Marissa est coupable de meurtre au premier degré et d’incendie criminel. À partir de lundi, ils seront séquestrés et délibéreront jusqu’à en arriver à un verdict.

Après une journée de lundi marquée par le témoignage de l’accusée, la Couronne a très rapidement terminé son contre-interrogatoire mardi en Cour provinciale.

Le procureur de la Couronne Éric Lalonde a passé moins de cinq minutes à questionner Marissa Shephard.

La défense n’a appelé qu’un seul témoin et ne présentera pas d’autre preuve. Le juge Dionne a alors expliqué au jury que toutes les preuves ont maintenant été présentées par les deux parties.

Le jury sera rappelé vendredi matin pour les arguments finaux de la défense puis de la Couronne. Le juge donnera ses indications aux jurés lundi, ces derniers commenceront ensuite leurs délibérations.

Deux versions des faits bien différentes ont été présentées aux jurés.

La première est celle que Devin Morningstar, déjà condamné, qui a déclaré aux policiers que Marissa Shephard a poignardé Baylee Wylie à de nombreuses reprises.

La seconde est celle de la jeune femme âgée de 22 ans qui affirme qu’elle était absente lorsque l’attaque a commencé. À son retour, Wylie aurait déjà été poignardé.

Mardi, Me Alison Menard a interrogé Shephard sur la déclaration de Morningstar selon laquelle Wylie est arrivée à la porte de l’étage principal et essayait de sortir.

«Je ne l’ai jamais entendu arriver à une porte», a répondu l’accusée, ajoutant qu’elle était en haut, et n’a rien entendu à ce sujet.

Elle a également nié les propos de Morningstar, qui a décrit Wylie s’adressant à elle après avoir été poignardé en disant «Je ne peux pas croire que tu me fasses ça, je t’aime Missy». Elle dit n’avoir eu aucune interaction avec lui après être rentrée et l’avoir vu blessé à la poitrine.

La mère de Baylee Wylie, Amanda, a assisté à l’audience. La veille, elle avait quitté le palais de justice en apprenant que Marissa Shephard s’apprêtait à témoigner.

Baylee Wylie a été tué en décembre 2015, à Moncton.

Lorsque les pompiers ont trouvé la victime dans un logement carbonisé, elle était ligotée à une chaise et avait été battue et poignardée plus de 100 fois.

Dans la même affaire, Devin Morningstar, âgé de 21 ans, a été reconnu coupable en novembre 2016 de meurtre prémédité et d’incendie criminel mettant en danger la vie humaine; il a été condamné à la prison à perpétuité.

Un autre homme, Tyler Noel, âgé de 20 ans, a plaidé coupable en mai 2017 à une accusation de meurtre au second degré et d’incendie criminel mettant en danger la vie humaine; il a lui aussi été condamné à la même peine de prison à vie.

Marissa Shephard est détenue depuis son arrestation en mars 2016. Elle est aussi accusée de meurtre prémédité et d’incendie criminel mettant en danger la vie humaine.