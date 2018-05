Scoudouc: saisie de drogue, d’armes et de cigarettes de contrebande

La GRC a saisi plus de 160 000 cigarettes et cigares de contrebande, de la drogue et des armes à feu dans le cadre d’une perquisition effectuée à Scoudouc, près de Shediac, le 20 avril.

Une femme âgée de 56 ans et un homme âgé de 70 ans ont été arrêtés, puis libérés précise la GRC.

La police a saisi plus de 160 000 cigarettes et cigares de contrebande, environ quatre kilogrammes de cannabis, des comprimés qu’elle croit être de l’oxycodone et de l’hydromorphone, ainsi que deux armes à feu.

La femme devra comparaître en cour provinciale à Moncton le 4 septembre, et l’homme le 21 août.