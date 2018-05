Shippagan honore à titre posthume un grand artiste-peintre

L’artiste-peintre Nérée DeGrâce a été nommé citoyen honoraire à titre posthume par la Ville de Shippagan.

La Ville souhaitait reconnaître un citoyen ou une citoyenne ayant fait rayonner la municipalité à l’échelle nationale et internationale dans le cadre de son 60e anniversaire d’incorporation municipale.

Sa candidature a été proposée par Gaétane Mazerolle-Haché, fondatrice du groupe Les Amis de Nérée. Le groupe a été créé il y a quelques années, à la suite d’une exposition de ses œuvres au Centre des congrès de la Péninsule acadienne à Shippagan.

«Depuis ce temps, on se rencontre et on parle de toutes sortes de choses, mais on voudrait qu’il soit reconnu ici à Shippagan. Aujourd’hui, la municipalité vient de poser un très beau geste» dit-elle.

Bien qu’elle n’ait jamais connu Nérée DeGrâce de son vivant, Mme Mazerolle-Haché voue une très grande admiration pour l’œuvre de l’artiste décédé en 2002.

«Les couleurs et paysages représentent bien la Péninsule acadienne. On voit plusieurs scènes de la vie quotidienne.»

Pendant longtemps, Nerée DeGrâce est demeuré inconnu du grand public. Il a consacré la majeure partie de sa vie à diriger une petite entreprise de publicité et de sérigraphie. Il créait de l’art à temps perdu.

C’est lors d’une rencontre fortuite avec Édith Butler à la fin des années 1970 qu’il est sorti de l’ombre. De nos jours, la chanteuse de Paquetville possède la plus grande collection de ses tableaux.

«Elle a immédiatement été éblouie par ses œuvres. Elle l’a fait connaître à d’autres gens comme Antonine Maillet. Des livres ont été écrits à son sujet, mais c’est vraiment Édith Butler qui a déclenché ce mouvement.»

Certaines de ses œuvres sont également en montre à la Galerie d’art Michel-Ange à Montréal et au Château Frontenac à Québec.

Wilfred Roussel, député provincial de Shippagan-Lamèque-Miscou, figure aussi parmi les admirateurs de cet artiste. Il a été conquis par son œuvre en 1989 lors d’une petite exposition à Shippagan.

«J’ai été tellement conquis que j’ai été demandé s’il était possible d’acheter une toile. On m’a répondu que les œuvres faisaient partie de la collection privée d’Édith Butler.»

M. Roussel, qui habitait alors à Ottawa, a pu éventuellement faire l’acquisition d’un tableau original de Nérée DeGrâce lors d’un vernissage à la Galerie Michel-Ange.

«De par son art, il a été témoin de la riche histoire de Shippagan au début du 20e siècle. Son oeuvre est exceptionnelle.