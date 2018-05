DOSSIER – Prostitution juvénile: «Une réalité» à Moncton

Le procès de Marissa Shephard a mis en lumière le problème de la prostitution juvénile dans le Grand Moncton. Le phénomène est-il plus répandu qu’on pourrait le penser? L’Acadie Nouvelle a tenté d’obtenir des réponses.

Lors de son témoignage en cour, Marissa Shephard a raconté comment elle et Baylee Wylie ont commencé à offrir des services sexuels alors qu’ils n’avaient que 17 ans.

Selon plusieurs intervenantes, il ne s’agirait pas d’un simple cas isolé.

Cela fait deux ans qu’Amanda Gilliatt va à la rencontre de prostituées dans le Grand Moncton. Aidée d’un groupe de femmes, la fondatrice des Anges de la rue offre un soutien moral aux travailleuses du sexe, en particulier celles qui oeuvrent dans la rue.

Plusieurs d’entre elles ont emprunté cette voie avant même la majorité, avance Amanda Gilliatt.

«Malheureusement, c’est une réalité, je l’ai vue. D’après mon expérience, les gens ne veulent pas en être conscients», déplore-t-elle.

Lors d’une de leurs rondes, les bénévoles ont rencontré une adolescente de 16 ans qui offrait ses services aux automobilistes.

«Elle ne nous a pas dit son âge, se rappelle Amanda. Elle travaillait dans la rue avec sa grande soeur qui nous a dit qu’elle avait 16 ans.»

Le groupe a tout de suite pris contact avec la famille qui résidait à quatre heures de route de Moncton. «Les parents sont venus la chercher pour la ramener à la maison. Elle leur a révélé qu’elle avait été approchée par un proxénète. Il a profité du fait qu’elle était jeune et qu’elle ne connaissait presque personne.»

Depuis 2015, l’organisation sociale YWCA Moncton offre un programme de logement destiné aux travailleuses du sexe souhaitant quitter le métier. Certaines d’entre elles étaient mineures au moment d’entrer dans la prostitution, affirme Michèle Nadeau, directrice des programmes et des services.

«Parfois, on a l’impression que ça ne se passe pas ici, mais je peux vous dire que ça existe. C’est plus prévalent qu’on souhaiterait le croire», dit-elle.

«Des clientes nous rapportent que ça a commencé alors qu’elles étaient jeunes et très vulnérables, elles cherchaient à fuir leur chez-soi, ça n’allait pas dans leur vie ou à l’école.»

Certaines adolescentes se font entraîner par des proxénètes qui abusent d’elles, avance Michèle Nadeau.

«Il y a différents scénarios, ça peut être des jeunes gars qui recrutent des jeunes filles dans la cour d’école. Pour plusieurs clientes, c’était une question de survie. Elles ont rencontré un monsieur qui les a laissé dormir sur le sofa en échange de faveurs sexuelles. Souvent, ce n’est pas par choix. Elles étaient jeunes, elles ont été forcées ou elles cherchaient à soutenir leur consommation de drogue. Parfois, ce sont des choix plus réfléchis, mais ce n’est pas la norme. Certaines sont séduites par la promesse d’argent ou d’une vie meilleure.»

Fragilisées en raison d’un manque d’expérience, d’un contexte familial difficile, d’une situation financière précaire, les victimes n’ont généralement pas les moyens de se protéger.

«Ce ne sont pas seulement des personnes qui ont des problèmes de dépendances, insiste Amanda Gilliatt. Il y a des prédateurs qui recherchent les filles vulnérables et leur promettent de prendre soin d’elles. Ensuite, on ne les revoit pas.»

Amanda Gilliatt et Kim Allain tentent de faire une différence dans la vie de quelques travailleuses du sexe. – Archives Michèle Nadeau aide des jeunes femmes à sortir de la prostitution. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Marissa Shephard – Archives

Réseaux organisés

En février, le caporal David Lane, de la division du trafic de personne de la GRC, expliquait que Moncton est souvent utilisé comme «terrain d’entraînement» pour les jeunes femmes recrutées en Nouvelle-Écosse.

Dans sa présentation, l’officier détaillait comment les recruteurs ciblent en particulier les adolescentes vulnérables, en leur faisant miroiter un train de vie luxueux.

Elles sont alors isolées, coupées des liens familiaux et forcées de dépendre de leur proxénète. Par la suite, elles sont envoyées dans les grands centres comme Toronto ou Montréal.

«Chaque parent avec qui je me suis assis disait exactement la même chose:» La dernière chose qu’elle a dite avant de partir était: «Il m’a traité comme une princesse»», exprimait David Lane dans une entrevue donnée à la CBC.

Des âmes brisées

Pour Amanda Gilliatt, les clients ont une grande part de responsabilité. En fermant les yeux, ils rendent possibles de telles situations, dit-elle.

«Ce qui est triste c’est que beaucoup d’hommes qui obtiennent ses services ne se soucient pas beaucoup de l’âge. Quel âge as-tu, c’est l’une des dernières questions qu’ils vont poser, si elles ont l’air suffisamment âgées ça leur suffit.»

L’exploitation sexuelle peut avoir des conséquences dramatiques sur le parcours de vie et l’avenir de ces jeunes femmes. Au YWCA, on constate au quotidien les dommages de la prostitution qui isole, détruit l’estime de soi et nourrit un sentiment de honte. Il peut aussi devenir difficile d’entretenir des relations sociales ou amoureuses par la suite.

«Elles sont souvent stigmatisées très jeunes et ont subi de nombreux traumatismes, souligne Michèle Nadeau. La personne se dit qu’elle n’a pas de valeur, qu’elle est juste bonne à faire du sexe. Elle se dit qu’elle ne pourra plus avoir d’ami ou de partenaire autour d’elle.»

Une simple annonce

Michèle Nadeau note que la prostitution est beaucoup moins visible qu’il y a quelques années. Les rencontres se font grâce à des sites de petites annonces, sans grand contrôle et à l’abri des regards, ce qui complique la tâche des autorités policières.

«Ces filles n’ont pas d’adresse, pas de travail légal, on dirait qu’elles sont invisibles dans la société», dit-elle.

Lors du procès, Marissa Shephard expliquait comment elle et Baylee ont pu vendre leur corps en postant simplement une photo et un numéro de téléphone sur le site BackPage.com.

Elle se présentait sous le nom d’Emily. «On travaillait avec le même téléphone et on s’assurait que l’autre était ok», a-t-elle déclaré devant les jurés. «Ils m’envoyaient un message et je les rencontrais, c’était devenu régulier.»

Le mois dernier, le FBI a d’ailleurs forcé la fermeture de Backpage, accusé de favoriser la prostitution de mineurs. Depuis, la société a plaidé coupable de «trafic d’être humains» auprès des autorités judiciaires au Texas et en Californie.

Libérée des griffes de son proxénète

Marie a été attirée dans le milieu de la prostitution par un souteneur à l’âge de 19 ans. Ce dernier l’a exploitée et a fini par la forcer à vendre son corps. La jeune femme s’en est sortie et tente aujourd’hui de tourner la page. Témoignage.

Marie préfère taire son vrai nom, de peur qu’on la retrouve. Elle a été aspirée dans le commerce du sexe par un besoin criant d’argent.

Tout a commencé par la rencontre de son proxénète que lui a présenté une amie. Incapable de payer les factures, la jeune femme a accepté de vendre son corps, tentée par la perspective de faire de l’argent rapidement.

«Je venais de perdre mon travail et je ne voulais pas finir à la rue, raconte-t-elle. Beaucoup des filles que je connaissais sont rentrées là-dedans à cause de la drogue. Ce n’était pas mon cas.»

L’homme leur a proposé de quitter le Nouveau-Brunswick pour Edmonton en Alberta. Il offrait d’accompagner les jeunes filles, de placer les annonces et de prendre les rendez-vous.

«Il était censé nous aider avec les déplacements parce que je n’avais pas de voiture. Je croyais que c’était une bonne personne. Je me trompais. J’étais une proie facile, j’étais isolée, je buvais tout le temps.»

Elle a rapidement découvert que le proxénète cherchait à tirer profit de sa vulnérabilité. Pendant deux ans, elle a vécu sous son contrôle.

«Il prenait 40% de ce qu’on gagnait pour lui, alors qu’il ne faisait rien pour nous. Il nous en prenait presque autant pour payer la chambre et le site. Il nous forçait à le faire et nous menaçait verbalement», témoigne-t-elle.

Comme la plupart des travailleuses du sexe, Marie offrait ses services sur Internet, elle rentrait en contact avec ses clients au moyen du site d’annonces Backpage. Son quotidien se déroulait rarement en dehors de sa chambre d’hôtel.

«Quand je n’attendais pas pour des clients, je dormais le reste du temps», se souvient Marie.

«La plupart du temps, on ne savait pas qui était la personne avant de la rencontrer. Plusieurs fois on ne se faisait pas payer et parfois le client faisait des choses qu’il ne devait pas… Je ne pense pas que c’est quelque chose que quiconque aimerait faire.»

Impossible de s’enfuir

Après deux ans, elle était à bout, autant physiquement que psychologiquement. Le métier d’escorte a complètement brisé sa confiance en elle.

«J’étais très déprimée, souffle-t-elle. Ça me faisait sentir sale. Je pensais que je ne valais rien d’autre, mais j’avais tort!»

À plusieurs reprises, la jeune femme a voulu tout quitter. Mais son pimp ne l’entendait pas ainsi. Impossible de se dégager de son emprise.

«Il nous menaçait de nous abuser et se mettait en colère si on ne faisait pas ce qu’il voulait. Il connaissait mon cousin et menaçait de lui faire du mal.»

C’est finalement la police qui a mis fin à son calvaire en démantelant le réseau de prostitution.

Ce sont les gendarmes qui ont organisé son retour à Moncton l’an dernier, où l’organisation sociale YWCA l’a prise en charge.

Reconquête de soi

Le centre de ressources pour les femmes a accueilli Marie dans une résidence puis l’a aidée à trouver un logement.

Elle y participe à des sessions de counseling, à des groupes de parole et peut compter sur l’appui d’une tutrice pour réussir sa transition. Marie est persuadée que la majorité des femmes qui souhaitent sortir de la prostitution ne savent pas à quelle porte frapper. «Je ne pensais pas qu’il pouvait y avoir de l’aide pour réussir à en sortir, il a fallu que les policiers m’en parlent pour que je le réalise.»

Depuis, Marie a donné naissance à un garçon. «La naissance de mon fils a tout changé», lance-t-elle.

Elle suit aujourd’hui des cours au New Brunswick Community College, à Moncton. Son rêve? Devenir infirmière et apporter du réconfort aux patients.

Marie tente maintenant de retrouver un équilibre et de regagner sa dignité.

Elle combat toujours les séquelles de ce sombre détour.

«Après avoir été dans cette industrie, c’est difficile d’avoir une relation normale. Ton regard sur la sexualité n’est plus le même. J’essaie de mettre ça derrière moi, c’est un long processus pour aller mieux.»

Malgré son témoignage aux enquêteurs, son proxénète a échappé à la condamnation.

«Je ne crois pas qu’il pourra me retrouver, il ne sait pas où j’habite», dit-elle.

La jeune femme est bien déterminée à tourner la page sur son passé tourmenté. «Je pense que le futur va être phénoménal!»

Le nom a été modifié pour garantir sa confidentialité.