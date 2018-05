FestiVin: des invités prestigieux à Caraquet

Le 22e FestiVin de Caraquet approche à grands pas. L’événement se déroulera du 22 mai au 2 juin.

Comme toujours, des invités prestigieux seront de passage dans la Péninsule acadienne pour l’occasion.

Carl Villeneuve-Lepage, sommelier du restaurant Toqué! de Montréal et lauréat du concours du meilleur sommelier du Canada en 2017 sera présent aux Grandes dégustations, les 1er et 2 juin.

Les activités n’auront pas seulement lieu à Caraquet. Olivier Godbout, chef du restaurant La Planque de Québec, animera un séminaire le 22 mai, au restaurant Le Nouvo Caveau, à Paquetville.

Le 27 mai, un brunch avec champagne animé par Christian Leger, de Vignes Leger, se tiendra au Château d’Acadie à Tracadie.

Une soirée d’expériences culinaires est au programme le 28 mai au restaurant Pinokkio, à Shippagan, et une soirée de saveurs des Maritimes aura lieu le 30 mai au restaurant Le Kabernet, à Lamèque.

D’autres activités, dont des ateliers et séminaires, auront lieu à Caraquet au cours de la semaine au CCNB ainsi qu’aux restaurants Grains de folie et Origines.

Des nouveautés seront aussi proposées. La Cave à vin sera remplacée par une section VIP, offrant une sélection améliorée de vins, avec vue complète du spectacle du groupe Bond Girls Orchestra.

Plus de 40 exposants seront présents au Carrefour de la mer lors des Grandes dégustations et 86 nouveaux vins seront offerts dans le magasin d’Alcool NB et dans sa boutique éphémère de vins aux Grandes Dégustations.

La boutique sera ouverte à tous (aucun achat de billet requis) le vendredi 1er juin de 19h à 23h et le samedi 2 juin de 10h à 23h.

L’ensemble de la programmation est disponible sur Internet (www.festivincaraquet.ca).