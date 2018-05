Journées Hospitalité: du country, Pag et Matt Andersen

Blackjack Billy, Hazzard, Ivan Daigle, La Virée, Michel Pagliaro et Matt Andersen and the Bona Fide sont quelques artistes qui seront en spectacle au Festival Journées Hospitalité de Bathurst, qui se tiendra du 14 au 22 juillet.

Le comité organisateur a dévoilé, en début de semaine, la programmation musicale du 17e Festival Journées Hospitalité.

«Beaucoup d’efforts et d’énergie ont été déployés pour assurer des spectacles de qualité. Contrairement aux dernières année, le festival s’étendra sur neuf jours. La raison est que nous avons ajouté plus d’événements à la programmation», a mentionné Caroline Boudreau, directrice artistique du Festival Journées Hospitalité.

À la demande générale, la musique country est de retour au festival, indique Mme Boudreau.

C’est le groupe Blackjack Billy qui sera la tête d’affiche de la soirée country, le 19 juillet. Ils sont connus grâce au succès international de leur premier succès The Booze Cruise avec des ventes de niveau platine aux États-Unis et au Canada. Bathurst sera un de leurs trois seuls arrêts en sol canadien cet été.

Hazzard et Ivan Daigle seront également de cette soirée country.

Ivan Daigle s’est fait connaître à l’échelle nationale lors de sa participation à Canada’s Got Talent en 2012. Il a été le seul représentant de la musique country à atteindre les finales.

Un premier concert bilingue sera également à l’affiche du festival.

«Ces dernières années, on a eu moins de spectateurs à la soirée acadienne du vendredi. Cette année, on a décidé d’avoir une soirée bilingue avec comme tête d’affiche Michel Pagliaro. Son spectacle sera en anglais et en français», a déclaré Mme Boudreau.

Lors de cette soirée, les festivaliers vibreront sous les accords du groupe La Virée, et The Fabulously Rich de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le 21 juillet, à la demande générale, place à Matt Andersen and the Bona Fide.

Originaire de Perth-Andover, Matt Andersen a remporté le prix Euro Blues Award pour le meilleur spectacle solo acoustique, trois Maple Blues Awards en 2012 et l’International Blues Challenge Award en 2010 à Memphis.

La première partie de cette soirée sera assurée par le bluesman de Miramichi, The Terry Whalen Band.

Le bureau des Journées Hospitalité, situé au 188 rue Main, ouvrira ses portes le 22 mai. La vente des billets débutera ce jour-là.

Les festivaliers recevront un rabais de 20% pour tout billet acheté entre le 22 mai et le 30 juin.