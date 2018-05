Pénurie «dévastatrice» de main-d’oeuvre: l’Atlantique se tourne vers l’étranger

Susan Wilson est entrée dans l’histoire cette année lorsque le conglomérat néo-brunswickois J.D. Irving Ltd. en a fait sa première directrice de l’immigration.

Irving, la plus grande entreprise privée en Atlantique, recrute depuis longtemps à l’étranger. Les employés de son immense centre informatique proviennent de 14 pays différents et représentent 11% du personnel. Des dizaines de travailleurs nés à l’étranger se retrouvent dans ses divisions de foresterie, de camionnage et de fabrication, mais l’entreprise n’avait jamais mis en place un département dédié à leurs besoins.

Irving a lancé un centre d’excellence en immigration au début de 2018 parce qu’il sait que la pénurie de main-d’oeuvre dans la région atlantique va passer de «difficile» à «dévastatrice».

L’entreprise embauchera plus de 8000 personnes au cours des trois prochaines années. Francis McGuire, président de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APÉCA), prévoit que jusqu’à un tiers de ces travailleurs proviendront de l’extérieur du Canada. Il dit que la région se dirige vers une sécheresse de main-d’oeuvre et que certaines entreprises ne survivront pas sans recrutement international.

«Dans les années 1990, vous n’aviez qu’à organiser un salon de l’emploi pour attirer 1000 employés potentiels. Maintenant, vous pouvez en attirer une trentaine et tous ont déjà un travail; ils cherchent simplement à améliorer leur situation», a-t-il dit.

«C’est un changement radical dans le paysage des Maritimes. Le paradigme a complètement changé. Le discours public doit rattraper son retard et les politiques gouvernementales doivent changer.»

Des milliers d’emplois, personne pour les pourvoir

Les rapports du Conseil économique des provinces de l’Atlantique, du Conference Board du Canada et de la Commission de la Nouvelle-Écosse sur la construction de notre nouvelle économie de 2014 ont tous mis en garde contre les pénuries de main-d’œuvre à venir. Statistique Canada rapporte que la région comptait plus de 23 000 postes à pourvoir.

Mais pour de nombreuses compagnies, la crise est déjà là. Les grandes entreprises, les petites entreprises, les jeunes entreprises de haute technologie et les entreprises familiales centenaires ont toutes signalé des difficultés à trouver les personnes dont elles ont besoin pour fonctionner.

La pénurie de main-d’œuvre est masquée par des taux de chômage supérieurs à la moyenne nationale, explique M. McGuire, car de nombreux résidents n’ont pas les compétences recherchées ou ne peuvent pas aller là où leurs compétences sont nécessaires.

La compagnie Ganong Bros. Ltd a perdu des clients cette année parce qu’il lui manquait 40 travailleurs pour remplir ses commandes pour les célèbres chocolats qu’elle fabrique à St. Stephen depuis 1873.

Convaincre les travailleurs de s’enraciner

Les quatre provinces de l’Atlantique ont élaboré des volets d’immigration qui aident les employeurs à recruter des travailleurs de l’extérieur du Canada. En 2017, le gouvernement fédéral a mis sur pied le Projet pilote d’immigration au Canada atlantique, une initiative de trois ans qui donne aux entreprises un rôle prépondérant dans le choix des immigrants.

On espère que le nouveau programme convaincra les travailleurs étrangers de s’enraciner.

Les employeurs peuvent ainsi recruter à l’étranger sans passer par un long processus d’approbation qui exige de faire de la publicité pour attirer des travailleurs canadiens, mais ils doivent élaborer un plan pour aider les employés étrangers à s’adapter à la vie canadienne.

Les travailleurs peuvent, par exemple, emmener leurs familles avec eux et leurs demandes pour le statut de résident permanent sont accélérées. Le projet pilote peut réduire de plusieurs années le temps qu’il faut à un étranger pour devenir résident permanent au Canada.

Au 1er février 2018, près de 900 employeurs du Canada atlantique ont été autorisés à participer au programme; plus de 1000 employés avaient fait une demande de résidence permanente dans le cadre du projet pilote ou préparé leurs documents pour le faire; 150 demandes de résidence permanente ont été approuvées.

Le projet pilote n’a pas atteint son objectif ambitieux d’attirer 2000 travailleurs dans la région au cours de sa première année, mais le processus accélère rapidement, en partie parce que l’APÉCA a affecté 15 employés uniquement pour rendre visite aux employeurs, leur expliquer les bienfaits du programme et leur donner un coup de main avec la paperasse.

«Cela signifie que tous les mois, de nouveaux travailleurs et leurs familles arrivent au Canada atlantique pour pourvoir les postes vacants et contribuer à la croissance de l’économie», souligne Faith St. John, conseillère en communications pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)

«Pénurie mondiale de main-d’œuvre»

Day & Ross Transportation Group, de Hartland au N.-B., a été l’une des premières entreprises à attirer des travailleurs au Canada en utilisant le Projet pilote d’immigration du Canada atlantique. Il a fallu environ huit mois pour passer à travers la documentation; deux informaticiens venus d’Inde sont arrivés en novembre et un informaticien cubain est arrivé en décembre.

«Il y a une pénurie mondiale de main-d’œuvre dans notre industrie», mentionne Mark Osborne, vice-président des relations humaines chez Day & Ross.

«Mais les gens ne réalisent pas que ce ne sont pas seulement les conducteurs. Le milieu du transport est complexe. Nous avons besoin de gens en TI, en finances, en comptabilité, en expédition.»

Le camionnage n’est pas le seul secteur traditionnel qui a été transformé par la technologie.

Lorsque Irving lance une offre d’emploi pour des travailleurs forestiers, il ne cherche plus des hommes ou des femmes au dos solide et à la tronçonneuse bien huilée. L’entreprise utilise maintenant un système d’éclairage sophistiqué pour tracer chaque arbre, chaque ruisseau, chaque pente et chaque ravine dans les forêts qu’elle possède et qu’elle gère. Couper les arbres est devenu une tâche informatisée.

Les travailleurs utilisent encore des machines, mais ils regardent un écran d’ordinateur guidé par plus de 25 milliards de points de données. La hache a cédé la place au joystick.

Un élément clé du Projet pilote d’immigration du Canada atlantique consiste à amener les employeurs à aller au-delà de leur rôle traditionnel et à aider les nouveaux arrivants à prospérer en dehors du marché du travail. La théorie est que les recrues ne resteront que si elles sont heureuses.

«Soutien sur le terrain» pour les immigrants

Le Ballet-théatre Atlantique du Canada – Gracieuseté

Ce genre de soutien sur le terrain est quelque chose que le Ballet-théâtre atlantique du Canada fait depuis plus d’une décennie. La compagnie de danse de Moncton a mis au point plusieurs des meilleures pratiques que les grandes entreprises sont maintenant invitées à adopter.

«Notre viabilité dépend des travailleurs étrangers», explique Susan Chalmers-Gauvin, cofondatrice et chef de la direction.

«Nous devons faire très attention à nos employés pour voir s’ils sont heureux ou s’ils sont tristes. Je garde l’oeil ouvert.»

De ses 21 employés à temps plein, 12 sont des immigrants. Ils viennent de neuf pays.

Louis-Philippe Dionne, directeur des opérations et ancien danseur de la compagnie, déniche les appartements pour les nouvelles recrues avant leur arrivée. Il rencontre des danseurs à l’aéroport, les amène à Service Canada pour obtenir un numéro d’assurance sociale et à la banque pour ouvrir un compte.

La compagnie amène un professeur retraité en studio pour offrir des cours d’anglais avant et après les répétitions. Les danseurs sont escortés à l’église, au supermarché et au centre commercial. M. Dionne s’assure que les danseurs ont de bonnes bottes et un manteaux d’hiver chaud et fait le lien entre les danseurs et des familles de la région qui partagent leur culture.

Susan Chalmers-Gauvin consacre jusqu’à 20% de son temps à s’occuper de questions culturelles et d’immigration.

M. McGuire soutient que la prochaine tâche est d’éduquer toute la région à cette nouvelle réalité.

«Cela a complètement changé la mentalité dans les Maritimes», a-t-il déclaré. «Nous traversons une période d’éducation massive. C’est un formidable défi sociologique.»

*Cet article provient de The People Imperative. Kelly Toughill a fait des recherches et a rédigé le rapport pour le Forum des politiques publiques, qui mène un projet de trois ans sur l’immigration et la revitalisation de l’Atlantique.