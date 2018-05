Privatisation de l’extra-mural: des organismes montent aux barricades

Des organismes francophones de la province ont fondé un nouveau groupe dont le but est de faire de la privatisation des soins de santé un enjeu électoral. L’objectif est ni plus ni moins de «rapatrier» le Programme extra-mural dans le secteur public.

Depuis le 1er janvier, Medavie gère le Programme extra-mural au Nouveau-Brunswick.

L’entente de dix ans entre l’entreprise à but non lucratif et le gouvernement provincial prévoit que Fredericton versera 2,6 millions $ par année à Medavie, en plus de primes de rendement pouvant atteindre 1,8 million $, pour que l’entreprise offre des soins de santé à domicile.

«Le gouvernement a privatisé une partie des soins de santé sans avoir un mandat de la population. Est-ce que c’est ça faire de la politique autrement? Comme nous avait dit Brian Gallant…», a lancé Robert Melanson, vice-président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

M. Melanson est aussi porte-parole du nouveau groupe Retour de l’extra-mural au secteur public (REMSP). L’organisme a tenu sa première conférence de presse mercredi matin à la Place de la cathédrale à Moncton.

Appuyé par 10 autres organismes francophones, le REMSP affirme que depuis la privatisation du Programme extra-mural, le service se heurte à d’importants manquements. Les listes d’attente s’allongent. Les effectifs sont insuffisants et des patients seraient même refusés.

Pour ces raisons, le REMSP demande que les services de santé gérés par Medavie – Ambulance NB et le Programme extra-mural – reviennent sous la gouvernance des régies de santé.

On demande que tout soit regroupé de nouveau sous les régies régionales de la santé et que les régies aient les pleins et entiers pouvoirs en plus que les membres des conseils d’administration soient tous élus au suffrage universel. Ainsi, on conserverait la gouvernance de nos institutions, a lancé M. Melanson.

Medavie affiche une vingtaine de postes à combler sur son site web. Les employés du programme, rappelle l’entreprise, sont rémunérés par le gouvernement provincial.

«Le programme demeure un service financé par le secteur public; les professionnels de la santé qui fournissent des soins dans le cadre de ce programme sont des employés du gouvernement du Nouveau-Brunswick », précise Éric Thomas, porte-parole pour Medavie.

Effectivement, le contrat entre la province et Medavie stipule que le gouvernement doit s’acquitter de la facture de 74,4 millions $ liée aux coûts du programme.

Médecin famille et président d’Égalité santé en français, le Dr Hubert Dupuis soutient que l’échec de la privatisation de l’extra-mural se fait sentir jusque dans les hôpitaux. Les patients doivent rester plus longtemps hospitalisés puisque les services à domicile ne sont pas immédiatement disponibles.

«Ça fait comme la rivière Saint-Jean (qui déborde ces jours-ci), ça créer un embâcle à l’intérieur des hôpitaux et, donc, les services sont ralentis. Alors, c’est plus difficile à faire rentrer des gens», a avancé Dr Dupuis.

Or, s’il y a une attente plus longue pour obtenir des services de l’extra-mural, ce serait en raison d’un manque de personnel. L’admission des patients est gérée de la même façon qu’auparavant, assure Medavie.

Comme c’est le cas dans l’ensemble du système de santé, nous faisons face aux mêmes pénuries de personnel. Toutefois, nous travaillons sur un plan de recrutement et de rétention du personnel afin de répondre aux besoins de nos patients, a ajouré M. Thomas.

Outre les services aux patients, il s’agit aussi d’une question de droits linguistiques. Les francophones ont perdu la gestion d’un service où le personnel pouvait travailler en français.

«On a amputé Vitalié d’un tiers de son personnel. Ces gens-là vont maintenant travailler pour Médavie. Ce sont des gens qui travaillaient uniquement en français. Maintenant, le bilinguisme à l’intérieur de ces entreprises-là, on sait très bien, ça finit toujours par être le francophone qui parle anglais», a rappelé M. Melanson.

Les régions rurales francophones y perdent aussi au change. La REMSP cite le cas du petit Thomas Thériault rapporté en avril par l’Acadie Nouvelle. Le jeune garçon affecté par une très rare maladie doit maintenant se rendre à l’hôpital rencontrer des physiothérapeutes et des orthophonistes alors que ceux-ci se rendaient chez lui avant la privatisation.

«C’est important surtout pour les régions francophones. Pourquoi? Parce que les régions francophones sont plus rurales. Si tu restes proche de l’hôpital en ville, tu peux t’y rendre en peu de temps. Ce sont les gens de Kent, de Westmorland, de Gloucester, de Madawaska et de Victoria qui vont perdre. On l’a vu à Saint-Quentin», a lancé le Dr Dupuis.

Au cours de la prochaine campagne électorale, le REMSP compte rencontrer les différents partis politiques pour faire valoir ses points en plus de mener une campagne de sensibilisation publique.

Rompre le contrat avec Medavie coûterait au gouvernement provincial 1 million $.