Trafic de drogue: un homme et une femme arrêtés

L’exécution d’un mandat de perquisition dans une résidence à mené à l’arrestation de deux personnes qui font maintenant face à des accusations de trafic de drogues.

Lundi, une femme et un homme ont été arrêtés après l’exécution d’un mandat de perquisition dans une résidence de Hartland, un village situé entre Woodstock et Florenceville-Bristol.

Des policiers des détachements de Woodstock et de Saint-Léonard de la GRC ont saisi de la drogue et arrêté un homme âgé de 41 ans et une femme âgée de 28 ans, tous les deux de Hartland.

Mardi, Jeremy Macaskill et Melissa Trecartin ont comparu en cour provinciale à Woodstock, et ils ont été accusés de possession de cocaïne et de cannabis dans le but d’en faire le trafic ainsi que de possession de méthamphétamine.

Ils ont été libérés, mais devront de nouveau comparaître en cour le 29 mai.