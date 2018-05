Le prix de l’essence atteint 130 cents pour la première fois depuis 2014

Depuis jeudi matin, le prix de l’essence dépasse les 130 cents le litre au Nouveau-Brunswick pour la première fois depuis 2014.

Le prix du litre de sans-plomb a haussé de 2 cents, une troisième hausse en autant de semaines. Le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service a atteint ainsi 131,1 cents le litre.

À pareille date, l’an dernier, le prix de l’essence était plus de 20 cents plus bas, à 109,4 cents le litre. Le propriétaire d’un véhicule ayant un réservoir d’essence de 55 litres paie donc 11,94$ de plus pour faire le plein.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums chaque jeudi à 0h01.

Outre le prix de l’essence, le prix du litre du carburant diesel à ultra faible teneur en soufre a également haussé de 2 cents, atteignant 132,5 cents le litre.

Le prix du mazout et le prix du propane ont aussi augmenté de presque deux cents le litre, atteignant 117,4 et 102,0 cents le litre, respectivement.