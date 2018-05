Le prix d’une vie: un documentaire percutant

Stress, fatigue, anxiété… C’est en gros ce qu’ont ressenti à un moment ou un autre Hélène Chouinard, Dany Delange ou Victoire Chouinard, les trois personnes qui ont accepté d’exposer publiquement une partie de leur désarroi dans le documentaire Le prix d’une vie.

Documentaire – pour ne pas dire un pamphlet -, Le prix d’une vie du réalisateur Justin Roy dénonce l’effritement graduel des services de santé dans la région rurale du Restigouche-Ouest, une situation qui perdure depuis de nombreuses années selon différents observateurs.

Cette réalité force du coup la population à devoir se déplacer sur de longues distances afin d’accéder à des soins et souvent, au détriment même de leur santé. Le but est d’informer et d’émouvoir le spectateur. Et la cible est atteinte.

Hélène a un jeune garçon atteint de microcéphalie et souffrant d’épileptique. Dany Delange doit conjuguer avec une colite ulcéreuse et une spondylarthrite ankylosante. Victoire, elle, a témoigné au nom de son mari qui doit subir des traitements de dialyse trois fois par semaine.

Tous doivent rouler plusieurs centaines de kilomètres par mois afin d’obtenir des soins, tempête de neige ou non l’hiver, en dépit de la fatigue des traitements, et toujours dans la crainte de pouvoir se rendre à bon port pour les recevoir.

Pour Victoire et son mari, c’est plus de 1000 km par mois en aller-retour uniquement, une facture salée en argent et en temps.

Et puis il y a le témoignage du docteur Jean-Claude Terras. Français d’origine, il est venu s’implanter dans ce coin de l’Acadie dans les années 1970 et y a pratiqué la médecin jusqu’à tout récemment (2015). Son constat de la livraison des services de santé dans les régions rurales est cinglant.

«En France, on appelle cela des déserts médicaux. C’est exactement ce que l’on retrouve ici», a-t-il lancé, appelant à des changements profonds dans la façon de faire.

«On ne peut pas changer la géographie du Nouveau-Brunswick, et les gens ici ne peuvent être malades que du lundi au vendredi de 9h à 17h. On ne contrôle pas ça», a-t-il confié en entrevue.

M. Terras va même jusqu’à suggérer la prise en charge par l’État d’un réseau de transport pour les patients.

«Si certains soins ne peuvent pas être dispensés localement, si les spécialistes (comme les radiologistes par exemple) refusent de venir ici une à deux fois par semaine, alors qu’on nous assure un service de transport vers les plus grands centres», propose-t-il.

«Ça va droit au cœur»

Ce premier visionnement du documentaire a attiré quelque 200 personnes, mercredi soir à Saint-Quentin. À la fin de la présentation, la maire de Saint-Quentin, Nicole Somers – qui agissait à titre de maîtresse de cérémonie –, avait la voix nouée sur scène.

«C’est notre réalité au Restigouche-Ouest, ça va droit au cœur», a-t-elle lancé.

À la lumière du propos du documentaire, Mme Somers s’est permis un clin d’œil à la tournée provinciale actuellement en cours concernant l’immigration et la croissance économique.

«Comment veut-on que l’on attire des immigrants dans nos régions si l’on coupe dans les services? C’est paradoxal», a-t-elle commenté, invitant le gouvernement à réfléchir sérieusement à la question.

Dans la salle, le Dr Stéphane Lagacy a écouté avec attention le documentaire. Vice-président des services de consultations externes et professionnels au sein du Réseau de santé Vitalité, il est parti de Bathurst pour assister à cette première.

«C’était un excellent documentaire, très émouvant. Le message qui y est véhiculé est le même que l’on entend depuis plusieurs mois. Notre vision est la même: on veut rapprocher les soins le plus possible de la population. Évidemment, on ne peut avoir tous les services partout, mais on est quand même vigilant aux besoins de la population», a souligné le médecin, rappelant que les services en régions rurales demeurent importants aux yeux du réseau.

Un médecin quitte

Mme Somers avait par ailleurs une mauvaise nouvelle à annoncer à ses citoyens à la suite du visionnement, soit que l’un des médecins de famille oeuvrant dans la région venait de remettre sa démission. Cette situation, selon elle, vient fragiliser davantage une offre de service déjà passablement taxée dans la région.

La nouvelle s’est d’ailleurs confirmée quelques heures plus tard sur le web à la suite d’une publication personnelle de la Dre Stéphanie Aubut. Celle-ci mettra fin à sa pratique de médecine familiale le 10 juillet.

Selon Mme Somers, deux autres médecins seraient aussi en réflexion afin d’apporter des changements à leur pratique, ce qui rend la situation d’autant plus inquiétante.

Comme le reste des spectateurs, le Dr Stéphane Legacy a appris en direct et avec déception la démission d’un des médecins du Restigouche-Ouest.

«Le recrutement (de médecins) est difficile partout au Nouveau-Brunswick, mais particulièrement en région rurale. Cela dit, on connaissait une certaine stabilité à ce niveau depuis quelques années à Saint-Quentin. Ça va créer un trou, mais on va poursuivre nos efforts de recrutement pour la région» a-t-il tenu à préciser.

Mme Somers entend par ailleurs rencontrer la population prochainement afin de discuter de la façon de réagir en lien avec cette perte dans le système de santé ainsi que toutes les autres dénoncées depuis plusieurs mois.