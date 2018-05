Les inondations pourraient forcer la fermeture de la Transcanadienne

L’autoroute Transcanadienne pourrait bientôt être coupée en deux par une crue historique du fleuve Saint-Jean.

Les autorités surveillent le niveau de l’eau de près dans la région de Jemseg qui menace de bloquer la route 2 entre Moncton et Fredericton.

Selon le ministère des Transports et de l’Infrastructure, la route devrait être fermée à la circulation dans les deux directions à partir de 19 h, jeudi.

Les automobilistes circulant entre Moncton et Fredericton devront alors passer par la route 1 à River Glade et la route 7 à Oromocto. Des barrages et des panneaux seront en place pour guider les automobilistes.

Des panneaux seront également installés aux frontières du Québec, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Maine pour informer les automobilistes qui entrent au Nouveau-Brunswick.

Au sud de la capitale provinciale, les autorités s’attendent à ce que le fleuve Saint-Jean atteigne les niveaux les plus élevés jamais enregistrés.

Les communautés de Jemseg, Gagetown, Hampstead, Belleisle, Grand Bay-Westfield, Quispamsis, Oak Bay et Saint-Jean, ainsi que les plus petites communautés situées dans ces régions, sont particulièrement affectées.

Les autorités demandent aux résidents de ces régions de demeurer en état d’alerte et d’évacuer leur domicile si nécessaire.

À Fredericton, les niveaux d’eau sont relativement stables et ne devraient pas diminuer de manière significative pour le moment.

L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick continue également de surveiller de près les niveaux d’eau dans les communautés du nord de la province.

Vers midi, jeudi, 347 clients d’Énergie NB ont été débranchés en raison des inondations.