Restigouche: un tiers de million de dollars pour la réparation de trois écoles

Le ministre Gilles LePage (au centre) a confirmé, mercredi, un montant de 355 000$ pour des réparations à trois établissements du Restigouche. On le voit ici en compagnie des représentants du Conseil d'éducation du DSF-NE et des écoles en questions. - Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Trois écoles du Restigouche se partageront une somme de 355 000$ afin de procéder à des travaux de réfection.

Les fonds ont été confirmés par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Croissance démographique, Gilles LePage, mercredi.

Ceux-ci serviront notamment à réparer les toitures de la polyvalente Aux quatre vents de Dalhousie et de sa contrepartie anglophone de Campbellton, la Sugarloaf Senior High School. Un montant sera également dédié à l’école primaire Académie Notre-Dame de Dalhousie afin de solidifier deux murs de briques extérieurs.

Les montants pour chacun des établissements n’ont pas été dévoilés, le processus d’appel d’offres n’étant pas encore complété.

Présente à l’annonce, la présidente du Conseil d’éducation du district scolaire francophone Nord-Est, Ghislaine Foulem, s’est dite particulièrement heureuse que le gouvernement ait acquiescé aux recommandations de son organisation.

«On peut demander de l’argent pour rénover, mais c’est le gouvernement qui a le dernier mot. On est donc très content d’avoir obtenu une écoute de sa part, car ces réparations nous préoccupaient beaucoup», a-t-elle indiqué.

«Le cœur de l’école, ce sont les élèves et le personnel, mais ça prend aussi un corps en santé. Quand le toit de ton école coule, c’est comme un rhume qui n’en finit pas et ça nuit au bon fonctionnement. Il est donc primordial de conserver nos écoles dans le meilleur état possible afin que son environnement soit sain», a ajouté Mme Foulem.