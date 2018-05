CMA 2024: une candidature interprovinciale dans la Baie-des-Chaleurs

C’est officiel, la région de la Baie-des-Chaleurs déposera d’ici quelques jours une lettre d’intention afin de se porter candidate pour l’obtention du Congrès mondial acadien de 2024.

Les élus des régions Avignon et Bonaventure en Gaspésie, ainsi que de Chaleur et Restigouche s’étaient donné rendez-vous jeudi soir à Pointe-à-la-Croix afin de parler de ce projet fort ambitieux qu’est l’organisation d’un CMA. Sans le savoir, en acceptant de combiner leurs efforts, ceux-ci ont peut-être coulé la fondation de ce futur grand rassemblement de l’Acadie prévu en 2024.

Les élus présents ont décidé de soumettre leur lettre d’intention à la Société nationale de l’Acadie afin d’obtenir le CMA 2024. Ils ont aussi décidé de former un comité intérimaire afin de piloter le projet d’ici le dépôt de la candidature officielle, comité qui comprend un membre de chacune des quatre régions participantes.

La lettre d’intention de candidature est la première étape à franchir. Celle-ci doit être déposée à la SNA d’ici le 10 mai. Par la suite, la région aura jusqu’à la fin octobre pour décider si elle maintient ou retire sa candidature.

Enthousiasme et soulagement

Autour de la table, tous les participants semblaient enthousiastes face à la possibilité d’organiser un CMA dans la Baie-des-Chaleurs. On dénotait aussi un certain soulagement de voir que l’initiative avait été ravivée par le maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold, avant l’expiration du délai de prescription.

C’est le cas du maire de Petit-Rocher, Luc Desjardins, dont la région (Chaleur) avait lancé l’idée d’un CMA en 2024 de Bathurst à Bonaventure.

«Après avoir pris connaissance des limites géographiques, ça nous a découragés. Et il n’était pas question que l’on s’embarque seul dans une telle aventure, c’était trop pesant pour nous. Aujourd’hui, on semble dire que c’est possible, alors on est très enthousiastes d’en devenir partenaires», dit-il.

Médard Doiron de Bonaventure a lui aussi un jour rêvé d’organiser un CMA.

«Je n’avais jamais pensé à ce que cela prenne une telle tournure, qu’on songe à ce territoire étalé sur deux provinces. Et je dois dire que ça m’emballe. Je crois qu’on est en bateau», a-t-il confié.

Pour Marco Savoie, conseiller à la ville de Campbellton, le CMA 2024 est une opportunité en or de faire valoir la région et son riche historique acadien. Et la balle doit être saisie au vol dès maintenant.

On a le vent dans les voiles. Si on attend d’avoir plus de temps, plus d’argent, plus de bénévoles, on va le faire quand? Ça risque de n’être jamais le bon temps pour personne. On a une opportunité qui s’offre à nous ici pour 2024, je crois qu’on doit la saisir, a exprimé le conseiller.

Une candidature solide

Les représentants des quatre régions de la Baie-des-Chaleurs n’étaient pas seuls à la rencontre. La présidente de la SNA, Louise Imbeault, a fait le trajet afin d’en apprendre davantage sur cette candidature. Et ce qu’elle a entendu l’a emballée.

«J’accueille avec beaucoup de plaisir la possibilité que le congrès se tienne dans cette région-ci», a-t-elle confié.

Selon elle, la Baie-des-Chaleurs semble remplir amplement la grille des critères de sélection. Certes, la distance demeure un point d’interrogation puisque le rayon a été établi par la SNA à 50 km. Dans ce cas-ci, on parle du double. Mme Imbeault a par contre tenu à se faire rassurante sur ce point.

«Ça ne représente que quatre points sur 400, c’est donc peu. D’autres critères sont beaucoup plus importants, comme le respect des communautés d’intérêts, la participation au rayonnement du peuple acadien, l’éveil à l’Acadie. Et ces éléments, on les retrouve tous ici», dit-elle.

Le choix du lieu du CMA 2024 sera confié à un comité de sélection indépendant. Celui-ci se basera sur la liste des critères établis par la SNA

Réapprendre à se connaître

Si l’Acadie québécoise et néo-brunswickoise de la baie s’est quelque peu perdue de vu au fil des ans, devenant plus de bons voisins que des cousins, les liens demeurent. Et certains voient dans l’organisation d’un CMA l’occasion de renouer contact.

C’est le cas pour Roch Audet, maire de Bonaventure en Gaspésie, municipalité d’ailleurs fondée par des Acadiens.

«On a tenté de créer quelque chose entre nous il y a quelques années avec le Club des plus belles baies du monde, et ça n’a pas levé comme on l’avait espéré. Mais nous avons toujours ici l’une des plus belles baies au monde. On a la chance de recommencer et de redonner à notre grande région ses lettres de noblesse. C’est aussi intéressant pour nos populations respectives, car nous sommes si près et pourtant on se côtoie si peu. Il faut changer ça», a-t-il indiqué.

Également de Bonaventure, Médard Doiron a rappelé que dans les années 50 et 60, le loisir des gens de Petit-Rocher et de Bonaventure était de traverser la baie en bateau pour jouer ensemble au baseball. «C’est dire à quel point nous étions près les uns des autres à une certaine époque», a-t-il noté.

Pour le maire de Petit-Rocher, il s’agit également d’une occasion en or de recomposer la grande famille acadienne de la baie.

«Avec le chemin de fer, puis les routes, le lien maritime a pris beaucoup moins d’importance avec les années, et c’est ce qui nous unissait beaucoup. On s’est donc un peu perdu de vue. Aujourd’hui, on a l’occasion de se rapprocher», dit-il.