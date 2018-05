Inondations: le gouvernement offre une analyse gratuite des puits

Les victimes des récentes inondations au Nouveau-Brunswick peuvent bénéficier d’une analyse gratuite de l’eau de leur puits.

Le gouvernement provincial a annoncé, vendredi matin, que les propriétaires touchés par la crue des eaux bénéficieront de ce programme gratuitement.

À compter du 17 mai, les propriétaires de puits privés peuvent se procurer des trousses d’échantillonnage dans les centres de Service Nouveau‑Brunswick.

Tous les propriétaires de puits privés devraient normalement faire analyser leur eau deux fois par année, soit au printemps et à l’automne, et la soumettre à une analyse bactériologique afin de s’assurer qu’elle est salubre.

De plus amples renseignements concernant la chloration et le nettoyage des puits sont disponibles sur le site Web du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.