Japper pour la vie de retour à Beresford

Le comité organisateur de Japper pour la vie a décidé de récidiver et a lancé l’invitation à la population de venir marcher avec leurs chiens, le 6 mai au Club de curling de Beresford à partir de 11h.

L’événement Japper pour la vie est organisé par un groupe de personnes de la région de Beresford pour amasser des fonds pour la Société canadienne du cancer.

Japper pour la vie se déroule sous forme de relais ou les chiens doivent marcher sur une courte distance. Valérie Doucet, du comité organisateur fait savoir que ce n’était pas évident d’organiser une telle activité l’année dernière.

«Les gens sont habitués aux traditionnels relais pour la vie, mais pas une marche de chiens pour amasser des fonds pour la lutte contre le cancer. C’était drôle pour certains de voir cette activité dans la région. C’est pour cela que nous avons commencé tôt cette année à faire de la publicité afin de faire connaître l’activité.»

Lors de la première édition, le comité organisateur a amassé près de 1000$ au profit de la Société canadienne du cancer. Cette année, il souhaite dépasser le cap de la trentaine d’inscriptions pour amasser plus de fonds.

«Si on se fie aux échanges sur Facebook, on devrait avoir une excellente participation ce dimanche. L’inscription commence à 10h et est de 20$ peut importe le nombre de chiens», a déclaré, Mme Doucet.

Danie Haché LeBlanc, membre du comité organisateur participe avec ses trois chiens à Japper pour la vie.

«Mes chiens adorent cela et jouent avec d’autres chiens. Je pense que c’est important de voir que nos animaux s’épanouissent dans une telle activité. Je ne pense pas qu’il a autant d’activité de ce genre dans notre province.»

Pour Mme Haché LeBlanc cet événement est axé sur l’activité physique et permet de réaliser à quel point les animaux sont importants au niveau du bien-être.

Une activité familiale

Lors de la première édition, on a remarqué que plusieurs grands-parents viennent avec leurs petits enfants.

«Les enfants aiment cela et jouent avec les chiens. On a aussi des gens qui n’ont pas de chiens, mais qui souhaitent participer à l’activité. Ces derniers peuvent avoir un de mes trois chiens pendant quelques minutes», a mentionné Mme Haché LeBlanc.

Des foulards pour chien seront remis aux 100 premières inscriptions, ainsi que des recettes de biscuits.