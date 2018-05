Marcher 90 km pour lutter contre le cancer

Marcher 90 km de Caraquet à Bathurst en trois jours, c’est le défi qu’elles se sont donné les participantes du premier événement Superwoman, qui se tiendra du 18 au 20 mai.

Cet événement de lutte contre le cancer rassemblera des marcheuses de plusieurs régions du Nouveau-Brunswick dont la Péninsule acadienne, le Madawaska, Saint-Jean, et Chaleur.

C’est devant l’Hôtel de Ville de Caraquet que le coup d’envoi de cette marche de trois jours sera donné. L’organisatrice de Superwoman, Danie Haché LeBlanc mentionne que les participantes marcheront 30 km par jour sur les différents sentiers de la Péninsule acadienne et Chaleur.

«La première journée, nous allons dormir à Grand-Anse et le lendemain ce sera à la caserne des pompiers de Janeville d’accueillir les participantes. Le régiment de la Côte-Nord de l’armée canadienne à Bathurst organise un camp de camping pour les marcheuses. La dernière journée, nous allons quitter Janeville pour le centre-ville de Bathurst.»

Pour cette première année, Mme LeBlanc Haché souhaite la participation d’une soixantaine de femmes.

«Nous sommes présentement rendus à plus d’une quarantaine d’inscriptions. Il reste encore de la place et les gens peuvent nous contacter pour avoir des informations ou s’inscrire. Pour le moment, la plus jeune des participantes est âgée de 18 ans et la plus vieille a 70 ans.»

En plus de sensibiliser la population aux bonnes habitudes de vie, l’événement Superwoman, est une campagne de financement pour la recherche contre le cancer. Les participantes s’engagent à amasser un montant minimum de 500$ pour participer à la marche. Tous les fonds seront remis à la Société canadienne du cancer.

Danie Haché LeBlanc fait savoir que plusieurs femmes ont commencé à s’entraîner dans leur région.

«De plus en plus, les gens vont remarquer des groupes de Superwoman avec des sacs à dos tout au long des routes. C’est important de bien s’entraîner parce que ce sont des marches de 30 km par jour.»