Ouverture de la pêche au homard dimanche dans le Nord

Pêches et Océans Canada annonce deux dates d’ouverture pour la pêche du homard dans la zone de pêche du homard 23.

L’ouverture de la pêche dans les sous-zones 23 A, B et C aura lieu à 10h, dimanche le 6 mai. Ces trois zones s’étendent de Dalhousie jusqu’à la région de Tabusintac.

L’ouverture de la pêche dans la sous-zone 23 D est prévue à 6h, mardi le 8 mai. Les conditions météorologiques seront réévaluées lundi afin d’assurer que les conditions prévues pour mardi demeurent sécuritaires

Pêches et Océans Canada rappelle qu’il pourrait y avoir des délais dans l’installation d’aides à la navigation en raison d’une accumulation de glace plus importante cette année. Le ministère demande aux pêcheurs de prendre des précautions supplémentaires lors de la navigation dans certaines zones du sud du golfe du Saint- Laurent, y compris dans les régions de Pigeon Hill et Tabusintac.