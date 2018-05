Une tradition d’un siècle prend fin chez les trappistes de Rogersville

Après plus de 100 ans dans le domaine, les moines trappistes de Rogersville mettent fin à leur production laitière. Quelque 90 bêtes ont été vendues la semaine dernière, et l’équipement restant sera vendu à l’encan, samedi.

Frère Stephan Hewitt, aussi connu comme frère Étienne, est habitué à se lever tôt. Depuis presque 35 ans, il se réveille chaque matin à 2h30, sept jours sur sept, afin de traire les vaches de l’Abbaye Notre-Dame du Calvaire.

Il a cependant dû admettre que le réveil était exceptionnellement tôt, jeudi de la semaine dernière, le jour où le troupeau a été vendu aux enchères.

Il est allé au lit à 19h, le soir avant, après avoir réglé son réveil matin à 1h30. Une fois debout, il a trait ses 90 vaches comme d’habitude. Il a ensuite aidé à monter les bêtes dans trois camions qui ont pris la route vers une maison d’enchère à Truro, en Nouvelle-Écosse.

Frère Stephan a assisté à l’encan. Devant une foule d’une centaine de personnes, les vaches ont été exposées, une à une, puis achetées par les producteurs de lait de la région.

Ce n’est pas sans un pincement au coeur que M. Hewitt a dit au revoir à ses animaux.

«J’ai toujours aimé les vaches. C’est l’animal le plus utile pour l’humain. Il donne le lait, le fumier, le cuir et la viande. Elles sont douces, en plus. Je m’ennuie d’elles. J’ai passé de très beaux moments avec les vaches.»

«Mais en même temps, c’est un soulagement. C’est un peu comme si on s’occupe d’un bébé. Ça prend des soins, il y a des vaches malades. Sept jours par semaine et vingt-quatre heures par jour, on doit être prêt à tout laisser tomber pour s’occuper d’elles. On ne sait jamais ce qui nous attend. C’était stressant.»

Frère Stephan n’est pas seul à éprouver du chagrin. La communauté entière tourne une page sur son histoire.

«En voyant qu’ils vendent les vaches, c’est un peu triste. Mais on comprend où ils sont rendus. C’était trop pour eux», mentionne Pierrette Robichaud, maire de Rogersville.

«Mais c’est certain que quand on commence à voir les choses disparaître, ça fait un peu mal.»

Les trappistes se sont installés au nord de Rogersville en 1902. À l’époque, la région traversait une période creuse au niveau de l’agriculture, explique le frère Stephan. Plusieurs résidents quittaient la région afin de trouver du travail aux États-Unis.

Cherchant à ajouter une institution stable dans la région, le curé de Rogersville, Marcel-François Richard, a offert de ses terres personnelles à des cisterciens de la région d’Aveyron, en France. À l’époque, la communauté religieuse de l’abbaye Notre-Dame de Bonnecombe était menacée d’expulsion.

«En France, dans ce temps-là, les politiciens étaient un peu contre les religieux et commençaient à les expulser. Ils trouvaient que les moines n’étaient pas très utiles pour la société. Les monastères de là-bas cherchaient donc des maisons annexes en Amérique du Nord pour se transplanter.»

Pendant des décennies, les religieux ont opéré un moulin à scie, un moulin à grain, cultivé les terres et élevé divers animaux. Ils ont embauché des gens locaux et ont transmis des connaissances aux jeunes agriculteurs.

Dans les années 1950, plus de 30 moines habitaient au monastère. Quand le frère Stephan est arrivé, en 1982, ils étaient 25.

Aujourd’hui, il n’en reste plus que sept. En moyenne, ils ont environ 62 ans, selon M. Hewitt.

L’automne dernier, il a proposé à ses confrères de mettre fin à l’élevage de vaches. En janvier, le groupe a passé au vote sur la question. La proposition d’abolir la production laitière a été acceptée.

«J’arrive à 60 ans et je suis pas mal fatigué. Je n’ai plus la même motivation que quand j’étais jeune, et il n’y a pas de relève. De plus, ce n’est plus tellement rentable», raisonne le frère Stephan.

La décision a été motivée en partie par un incendie dans une grange en juillet de l’an dernier. Les flammes ont détruit un tracteur, un compresseur à air et plusieurs autres outils. Le tout d’une valeur de plus de 200 000$.

«On a perdu beaucoup d’argent. Ce n’était pas assez assuré. C’était un coup dur financier et émotionnel. Ça a affecté notre décision cette année.»

Les Trappistes continueront à élever les poules, pratique plus profitable et moins exigeante que l’élevage de vaches. Les champs des trappistes seront loués et récoltés par un fermier de la région de Miramichi.

Six emplois saisonniers seront éliminés avec le départ des vaches. Deux d’entre eux partent à la retraite, deux autres se sont déjà trouvé un nouvel emploi et les deux derniers sont toujours à la recherche d’un nouveau poste.

Samedi, le reste de l’équipement associé à l’élevage de vaches sera vendu à l’encan sur le terrain.

Pour sa part, le frère Stephan fait la grâce matinée depuis jeudi dernier… se réveillant tout de même à temps pour la prière communautaire de 3h40 à la chapelle.

«C’est quand même plus tard pour moi!» lance-t-il en riant.