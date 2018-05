Des vents violents entraînent de nombreuses pannes d’électricité

Les vents violents qui ont soufflé jusqu’à 100 km/h sur le Nouveau-Brunswick ont provoqué des dégâts et de multiples pannes d’électricité.

Vers 19h30, samedi, on dénombrait encore environ 260 pannes sur le réseau électrique d’Énergie NB. Le nombre de clients privés de courant se situait 9600.

Selon Énergie NB, le Grand Moncton est la région qui a subi le plus de dommages, alors qu’environ le quart de toutes les pannes d’électricité y ont été répertoriées.

Ce qui complique la tâche pour les équipes d’intervention de la société d’État, c’est que les bris sur le réseau sont éparpillées partout dans la moitié sud de la province, et à plus forte concentration dans les secteurs de Moncton, Fredericton, Shediac et Miramichi.

«Il y a des pannes de courant partout dans la province en raison des vents violents. Ces pannes ne sont pas liées aux inondations et sont surtout provoquées par les arbres qui entrent en contact avec nos infrastructures», a indiqué Énergie NB.

Au Québec, les vents ont provoqué des centaines de pannes durant la journée. À 19h30, il y avait encore 1220 pannes touchant quelques 65 000 clients.