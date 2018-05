DOSSIER – Un amour inconditionnel qui a un prix

L’intérêt que les propriétaires portent à leur chien est en nette évolution. Les vétérinaires confirment cette tendance. Ils sont en première ligne pour l’observer.

«Je suis dans le métier depuis 15 ans. En 5 ans, les choses ont beaucoup changé», affirme Nathalie Brideau, technicienne en soins vétérinaires à l’hôpital de la Péninsule acadienne, à Tracadie.

À ses débuts, quand un chien se grattait, son maître l’apportait au bout d’un certain temps, après l’apparition de signes alarmants, tels que la perte de poils ou la formation de plaques.

«Aujourd’hui, on est contacté 24h après que l’animal a commencé à se gratter.»

Certains sont prêts à tout pour préserver la santé de leur ami à quatre pattes. Des transplantations de reins, des transfusions sanguines sont pratiquées sur un chien si nécessaire.

«Il nous arrive de référer nos clients à des spécialistes vétérinaires en cardiologie ou en dermatologie qui exercent à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Montréal. Ils y vont», ajoute Nathalie Brideau.

L’amour que suscite un pitou chez son propriétaire peut être inconditionnel. Il a aussi un coût. Avoir un chien adulte en bonne santé suppose au minimum une visite par an chez le vétérinaire. Ne serait-ce que pour le suivi régulier et les vermifuges.

«On parle de 200$ à 300$ par an», renseigne la technicienne de Tracadie.

Pour un chiot, c’est plus. Quatre à cinq visites sont nécessaires pour les vaccins – celui contre la rage est obligatoire au Nouveau-Brunswick – et la stérilisation. Les dépenses atteignent alors les 1000$ annuels.

Quand on aime, on ne compte pas. Et dans certains cas, cela inspire des idées lucratives. Anne Roussel, de Tracadie, a une passion pour les animaux depuis qu’elle est toute petite.

«Quand j’avais 3 ans, j’étais constamment chez notre voisine qui avait un poney», raconte-t-elle.

Elle possède présentement deux yorkshires.

«Quand j’arrive chez moi, ils sont toujours contents de me voir. Avoir un chien, c’est une thérapie. Ça rend la vie plus belle», témoigne-t-elle.

Anne Roussel en est au point où elle confectionne elle-même des biscuits pour chiens.

«J’en fais aux pommes, aux fraises, aux bananes. Je viens d’essayer deux nouvelles saveurs: aux bleuets et aux framboises. Les fruits, c’est aussi bon pour la santé des animaux.»

Elle s’y est mise alors qu’elle travaillait pour une enseigne de restauration rapide.

«Je voyais des clients au drive avec leur chien. Je me disais que ce serait sympa de leur donner une petite gâterie.»

Elle en cuisine en forme de toutous, de niches, de bornes à incendie. Elle s’y consacre de plus en plus, car on ne cesse de lui en demander. Anne Roussel vend des sachets de biscuits via sa page Facebook.

Sur le réseau social, Mélissa L’Écuyer, elle, propose des colliers pour chiens de toutes les couleurs, fabriqués à partir de cordes de parachute.

«Il y a trois mois, je cherchais un collier solide pour mon chien. Je n’en trouvais pas. J’ai un gros chien. J’ai vu une vidéo sur internet. Ça a fait mon affaire. J’ai eu le goût de continuer. J’aime bien», explique cette future maman de Sainte-Marie-Saint-Raphaël.

Comme Anne Roussel, elle adore les animaux depuis son enfance.

«On en a tout le temps eu chez nous. Un chien, un chat apportent de la vie. Sans eux, c’est calme.»

Mélissa L’Écuyer souhaite faire carrière auprès des compagnons à poils.

«Je voulais commencer cette année une formation de toiletteuse, à Moncton. Ma grossesse m’oblige à reporter ça. Je m’inscrirai en 2019.»