Fini la vente de bières néo-écossaises pour un brasseur artisanal de Fredericton

Alcool NB a ordonné à une microbrasserie de mettre un terme à la vente de bière artisanale de Nouvelle-Écosse dans ses succursales. Une décision qui déplaît tant au producteur rappelé à l’ordre qu’aux brasseurs néo-écossais.

C’est une bataille qui s’est engagée il y a quelques jours entre le propriétaire de la brasserie artisanale Picaroons Traditional Ales, Sean Dunbar, et la Société des alcools du Nouveau-Brunswick.

Le brasseur a été sommé d’arrêter de vendre des bières artisanales en provenance de Nouvelle-Écosse dans ses quatre succursales de Fredericton, de Saint-Jean et de Saint-Stephen.

La société de la Couronne a en effet rappelé que selon les règles provinciales, les microbrasseurs ne sont pas autorisés à vendre dans leurs magasins des bières artisanales produites ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick.

Une décision que Sean Dunbar conteste. En effet, contre la décision de la société de la Couronne, le brasseur invoque un accord signé en juillet 2007 par les présidents d’Alcool NB et de la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse.

Cet «Accord des Maritimes sur la bière» stipule que les bières artisanales doivent être traitées de la même manière dans les microbrasseries du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, qu’elles soient produites dans l’une ou l’autre des provinces.

«[Les règles disent] que je peux seulement acheter des choses qui sont produites au Nouveau-Brunswick, et bien la bière de la Nouvelle-Écosse est censée être traitée comme si elle était produite au Nouveau-Brunswick, selon cet accord», a indiqué M. Dunbar à Radio-Canada.

Du côté de l’Association des brasseurs artisanaux de la Nouvelle-Écosse, le rappel à l’ordre d’Alcool NB fâche également.

«Cela crée de nouvelles barrières à l’entrée de bière artisanale néo-écossaise au Nouveau-Brunswick. Cette décision récente d’Alcool NB contredit l’Accord des Maritimes sur la bière, une entente formelle entre les provinces des Maritimes», a affirmé le directeur général de l’Association, Kirk Cox, par voie de communiqué.

Aucun changement de politique

Pourtant, en dépit de cet accord auquel les brasseurs du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse se réfèrent, et qu’ils entendent faire prévaloir, il n’est pas question pour Alcool NB de revenir sur sa décision.

«ANBL n’a pas apporté de changement récent à sa politique sur le droit de l’industrie de la bière artisanale du Nouveau-Brunswick à vendre des produits dans ses magasins de microbrasseries. La politique n’a jamais eu pour but de permettre la vente d’autres produits provenant de l’extérieur de la province», ont indiqué vendredi dernier, dans un communiqué, le président et chef de la direction d’Alcool NB, Brian Harriman, et la présidente de l’Association des producteurs d’alcools artisanaux du Nouveau-Brunswick, Wendy Papadopoulos.

Brian Harriman et Wendy Papadopoulos ont par ailleurs rappelé que des bières artisanales produites au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse sont toujours disponibles dans les succursales d’Alcool NB.

Dans leur communiqué conjoint, ils ont également fait savoir que les règles en matière de vente de bière sont plus souples au Nouveau-Brunswick que dans la province voisine, où les microbrasseurs ne sont autorisés à vendre dans leurs brasseries que leur propre marchandise.

Au Nouveau-Brunswick, les brasseurs artisanaux sont autorisés à vendre des bières brassées par d’autres producteurs de la province.