Inondations: Saint-Jean se prépare au pire

Les citoyens de la région de Saint-Jean ne sont pas au bout de leurs peines. Selon l’Organisation des mesures d’urgence, le niveau de l’eau continuera de monter jusqu’à lundi.

Dans la région de Quispamsis et de Saint-Jean, le niveau de l’eau a atteint 5,7 mètres dimanche, soit deux mètres au-dessus du seuil d’alerte.

Environnement Canada prévoit d’ailleurs que 20 mm de pluie tombera sur le sud de la province dimanche.

«À cause du sol généralement saturé d’eau sur la majeure partie de la province et de la neige qui persiste sur la partie nord de la province, la pluie de la nuit de vendredi et la pluie supplémentaire prévue samedi soir pourraient hausser le niveau des eaux ou au moins le maintenir au début de la semaine», avait averti l’agence la veille.

L’Organisation de gestion des urgences de Saint Jean appelle les résidents qui habitent le long du fleuve Saint-Jean et dans les zones d’évacuation à quitter les lieux et demande d’emmener les enfants loin des quartiers inondés.

L’organisation prévient les résidents qui persistent à demeurer dans leur propriété inondée que les premiers répondants pourraient être dans l’incapacité de les assister s’ils avaient besoin des services d’urgence.

«Évitez la navigation de plaisance, le kayak ou toute autre activité, car les courants sont forts et l’eau peut être profonde et contaminée. De grandes quantités de débris descendent la rivière et peuvent être submergées», peut-on lire dans la mise à jour destinée à la population.

Des dépôts de sacs de sable ont été mis à disposition du public, tandis que la force policière et les employés municipaux multiplient les visites au porte-à-porte dans les zones sinistrées.

L’entraide s’organise dans les communautés de Jemseg, de Gagetown, de Hampstead, de Belleisle, de Grand Bay-Westfield, de Quispamsis, d’Oak Point et de Saint-Jean. Résidents, bénévoles et employés municipaux se relaient pour empiler des sacs de sable en guise de barrage contre la crue des eaux.

Du côté de Fredericton, la situation est en passe de s’améliorer alors que le niveau de l’eau devrait commencer à diminuer au cours de la journée.

La municipalité s’active déjà à nettoyer les routes et les stationnements du centre-ville touchés par la crue. Les gens sont encouragés à se déplacer à pied ou à vélo.

Circulation perturbée

L’autoroute Transcanadienne entre Fredericton et Moncton est toujours fermée à la circulation. Le ministère des Transports et de l’Infrastructure indique que l’axe routier n’ouvrira qu’une fois que les eaux se seront retirées. Aucune date n’a été avancée pour le moment.

La route 10 à l’ouest du pont de Chipman a également été fermée en raison de la présence d’eau sur la chaussée. Au total, la circulation est interrompue sur 41 routes dans la région de Saint-Jean et sur 63 routes de Fredericton et des environs.

Soutien aux sinistrés

Depuis vendredi, la Garde côtière canadienne est mise à contribution afin d’appuyer les sinistrés.

Des équipes de pompiers du Grand Moncton ont également été déployées pour venir en aide aux personnes isolées à Oromocto. À Saint-Jean, l’entreprise Cooke Aquaculture a même mis trois de ses bateaux à disposition des secours.

Les équipes se concentrent sur les évacuations d’urgence pour les gens qui ont besoin de soins médicaux et ceux ne peuvent pas quitter leur domicile par leurs propres moyens.

La province n’écarte pas la possibilité de faire appel aux Forces armées canadiennes, a indiqué Brian Gallant samedi.

Samedi après-midi, la Croix-Rouge canadienne recensait plus de 851 personnes inscrites sur la liste des évacués. L’Organisation de gestion des urgences du N.-B. appelle les sinistrés à se signaler auprès de la Croix-Rouge, de sorte que les secours ne visitent pas les résidences déjà abandonnées par leurs occupants.

L’Organisation des mesures d’urgence a organisé la distribution de plus de 100 tonnes de sable.

Qualité de l’eau

La santé publique demande aux résidents de ne pas utiliser l’eau de puits privés touchés par une inondation avant que le puits soit désinfecté et que l’eau soit analysée. Il faut attendre 10 jours après le retrait des eaux, puis désinfecter le puits au chlore.

Jusqu’à ce que les analyses montrent que l’approvisionnement en eau est sécuritaire, il faut faire bouillir l’eau destinée à la consommation ou utilisée à des fins personnelles pendant au moins une minute à gros bouillons,

Le gouvernement provincial a annoncé qu’il offrira aux propriétaires touchés d’effectuer gratuitement l’analyse de l’eau de leur puits.