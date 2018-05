Les pêcheurs de homards prennent la mer

Une semaine après les pêcheurs de crabes, ceux de homards ont pris la mer dimanche, en milieu de matinée. Le ballet des homardiers est lancé. Il devrait durer jusqu’à la fin juin.

«L’ouverture de la pêche, c’est la plus grosse journée. Après, c’est la routine», annonçait, quelques minutes avant de partir, Ethelbert Robichaud.

Au quai de Val-Comeau à Tracadie, le capitaine du Roxanne II et ses hommes de pont s’apprêtaient pour leur premier voyage.

«On va à 2000 milles nautiques des côtes. On fera deux allers-retours pour déposer nos trappes. Demain (lundi, NDLR), on pêche.»

Même programme pour Marcel Guy Savoie, qui commande le Audrey-Anne.

«C’est la plus grosse journée et c’est aussi la plus dangereuse. On a beaucoup d’ouvrage pour jeter nos trappes à l’eau. Faut aller vite et en même temps faut faire attention. Un moment d’inattention et on peut vite se prendre les pieds dans les cordages, tomber à l’eau. Ça arrive», explique-t-il.

Cette année, le ministère des Pêches et des Océans a autorisé les bateaux à larguer les amarres à 10h, pas avant. C’était une première – «Je n’ai jamais vu ça», souligne Marcel Guy Savoie, pêcheur depuis 29 ans.

Les saisons précédentes, le départ était donné au lever du jour, à 6h. Cette modification n’a pas arrangé les professionnels de la mer.

«J’aurais préféré qu’on parte comme d’habitude. Ça va nous faire finir plus tard. Et on décolle de bonne heure le lendemain, vers 4h du matin. La nuit va être courte», déclare Brian LeBouthillier, capitaine du Joanne-Dany.

Plus que jamais solidaires, les proches des pêcheurs étaient présents pour l'ouverture de la saison. Derniers préparatifs, dernières inspections avant le départ. À Val-Comeau, les pêcheurs étaient sur le qui-vive, dimanche matin.

Les pêcheurs que nous avons rencontrés nous ont tous déclaré être contents de reprendre leur activité.

«On a hâte. Ça fait un mois que je me prépare», confie Ethelbert Robichaud.

Ce vieux loup de mer n’en est pas à sa première saison.

«J’ai commencé à 16 ans. J’en ai aujourd’hui 74. La pêche, j’ai ça dans le sang.»

Sa fierté n’est pas sans failles. L’avenir lui fait peur.

«C’est inquiétant, on ne sait pas où on s’en va», lâche-t-il soudain.

Brian LeBouthillier abonde dans son sens.

«On est indécis. On ne sait pas le prix qu’on va avoir.»

L’année dernière en début de saison il avait atteint des sommets: autour de 7$, voire 7,50$, la livre.

«Ça fait deux ans que le prix augmente, mais ça ne veut rien dire, nuance Marcel Guy Savoie. Tout peut arriver. Ça dépend des compagnies à qui on vend. Ce sont elles qui décident.»

Nos interlocuteurs de dimanche matin ne s’attendent pas à faire de bonnes prises cette semaine.

«Les eaux sont encore froides. Ça va bouger quand elles vont se réchauffer», prédit Ethelbert Robichaud.

À Caraquet, les bateaux ont pris le large sous un ciel bleu et à pleine puissance. Pas une minute à perdre, à 10h pile, les bateaux sont partis.

«Les pêcheurs ont le dos large»

De 1969 à 2015, Herménégilde Robichaud a pêché le homard. Son fils, Alain, a pris la relève.

«Je suis content. Il a la même conception et la même manière de faire que moi», sourit-il.

Bien qu’il reste à quai désormais, il assiste à chaque ouverture de saison. Dans le port de Val-Comeau, à Tracadie, tout le monde le connaît et le salue.

Herménégilde Robichaud n’est pas n’importe qui: il est l’un des fondateurs de l’Union des pêcheurs des Maritimes. La pêche a beaucoup évolué depuis ses débuts.

«C’est beaucoup moins dur que c’était. La mécanique a progressé. Mais avec les lois et les restrictions des gouvernements, c’est bien plus difficile qu’avant.»

Le retraité reconnaît que face aux élus, il a toujours été ardu pour les pêcheurs de se faire entendre.

«Mais on y parvenait. Là, c’est comme s’il n’y avait plus de dialogue.»

La protection des baleines noires, il est pour. Il regrette qu’en fin de compte, elle pénalise les pêcheurs.

«C’est la voie de facilité de frapper sur les petites flottilles. Les pêcheurs ont le dos large, ça me fâche.»