Prix Leadership agricole: une première femme récompensée par les agronomes du N.-B.

En mettant la main sur le prix de leadership agricole 2018 octroyé par l’Institut des agronomes du Nouveau-Brunswick, Anne Michaud est devenue la première femme de toute l’histoire du Nouveau-Brunswick à recevoir un pareil honneur.

Originaire de la Communauté rurale de Saint-André, la productrice de pommes de terre a été récompensée par l’organisme lors d’un banquet qui s’est tenu récemment au Centre E.&P. Sénéchal, à Grand-Sault.

Institutrice dès le tournant des années 1960, Mme Michaud devient à la même époque productrice de pommes de terre et responsable de la tenue de livres et secrétaire des Fermes GAM Michaud.

Alors que l’entreprise peut compter sur une croissance soutenue, la lauréate n’hésite pas à s’impliquer au sein de bon nombre d’organismes communautaires de la région de Grand-Sault.

«Si elle mérite ce prix, ce n’est pas principalement dû aux succès des Fermes GAM Michaud, mais bien en raison de son leadership, de son dévouement et de sa ténacité au travail autant avec l’entreprise familiale qu’auprès des organismes agricoles et non agricoles à l’échelle locale et provinciale», a indiqué Jean Louis Daigle, s’exprimant au nom de l’Institut des agronomes du Nouveau-Brunswick.

D’autres récompenses ont été remises par l’organisme lors du même banquet.

Ainsi, le prix Gérance environnementale de l’année a été décerné à Reynald Levasseur pour ses efforts de conservation et de saine gestion des sols et des ressources d’eau potable.

Un autre agriculteur du Madawaska, Marco Volpé, a pour sa part reçu le prix Initiative agricole 2017.

Après son parcours académique, le jeune homme originaire de Saint-Jacques continue d’agir en tant qu’agronome et directeur des Opérations chez Groupe Westco de Saint-François.

Finalement, le prix pour le service émérite à l’agriculture du Nouveau-Brunswick a été décerné à Gordon Fairchild.

M. Fairchild s’est démarqué auprès de ses collègues agronomes, chercheurs et spécialistes de l’industrie par sa grande capacité analytique acquise sur la gestion des sols et de l’eau et la fertilité des sols.