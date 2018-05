Victoria-La-Vallée: une joute électorale qui promet

Marcel Michaud, le président des progressistes-conservateurs du comté de Victoria-La-Vallée, Rick Lafrance, le président du PCNB, le candidat Danny Soucy et Allain Desjardins, directeur de campagne de Danny Soucy. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Les jeux sont désormais faits dans la circonscription de Victoria-La-Vallée, où les candidats Chuck Chiasson et Danny Soucy tenteront à nouveau de séduire l’électorat de la région de Grand-Sault dans un match revanche à saveur politique qui s’annonce corsé et palpitant.

Dimanche, les militants du Parti progressiste-conservateur (PCNB) de cette circonscription du Nord-Ouest ont sans surprise accordé à Danny Soucy le mandat de déloger le député libéral actuel, Chuck Chiasson, lors du scrutin provincial qui se tiendra le 24 septembre prochain.

Une trentaine de partisans et membres de la formation politique se sont volontairement privés d’un magnifique après-midi de printemps afin d’assister à cette assemblée d’investiture qui s’est tenue à l’école polyvalente Thomas-Albert, à Grand-Sault.

C’est l’ancien maire de la Communauté rurale de Saint-André, Allain Desjardins, qui a proclamé Danny Soucy en tant que candidat du PCNB dans cette circonscription fortement convoitée par les deux principaux partis politiques de la province.

M. Desjardins agira en tant que directeur de la campagne électorale du candidat conservateur qui a représenté la circonscription de Grand-Sault—Drummond—Saint-André à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick entre 2010 et 2014.

«Danny Soucy n’a jamais été gêné de défendre nos intérêts à Fredericton», a lancé Allain Desjardins aux personnes présentes dans la salle.

Prenant à son tour la parole devant la foule, le candidat conservateur n’a pas tardé à lancer les hostilités et les premières flèches à l’endroit de son adversaire libéral.

«Avec les libéraux au pouvoir, nous risquons de tout perdre!», a d’entrée de jeux affirmé celui qui a été ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail sous le règne de David Alward.

Visiblement confiant et gonflé à bloc, Danny Soucy n’a pas hésité un instant à faire le procès du député Chuck Chiasson et du gouvernement de Brian Gallant.

Citant la fermeture de la Cour provinciale à Grand-Sault, des services d’oncologie à l’Hôpital général de Grand-Sault, des bureaux de Service Nouveau-Brunswick à Saint-Léonard ainsi que la privatisation de la gestion du Programme extra-mural lors du présent mandat du gouvernement libéral, l’aspirant candidat s’est fait plutôt incisif.

«Chuck Chiasson souriait et applaudissait en chambre lors de l’annonce de la fermeture du palais de justice de Grand-Sault», a tenu à souligner Danny Soucy.

Le politicien a martelé que le règne de quatre ans de Brian Gallant aura été marqué par des hausses de la taxe de vente harmonisée (TVH) et de la dette de la province.

«Le gouvernement libéral n’a aucune feuille de route pour mener la province à la prospérité», a affirmé l’ancien député sous les applaudissements.

Présent à l’assemblée d’investiture, le président du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick a décidé d’en rajouter.

«M. le premier ministre, vous avez fait votre temps et vous allez bientôt tomber!», a lancé Rick Lafrance, s’adressant directement à Brian Gallant.

Le dirigeant conservateur a indiqué à la poignée de partisans présents à Grand-Sault que 1200 nouveaux membres se sont récemment joints à la formation politique provinciale et que celle-ci espère disposer d’un budget de 900 000$ afin de mener à terme la prochaine campagne électorale.

Le chef progressiste-conservateur Blaine Higgs n’a pu venir prêter main-forte à son candidat puisqu’il assistait au même moment, à Fredericton, à une cérémonie funéraire organisée en hommage au regretté politicien et ancien ministre conservateur Keith Ashfield.

«Blaine Higgs est un chef intègre, honnête et transparent. C’est quelqu’un qui connaît ses forces et ses lacunes. C’est un homme de parole pour qui le respect de la langue et de la culture que partagent les francophones du Nouveau-Brunswick est important», a également affirmé Danny Soucy.