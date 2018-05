Bientôt une interdiction des sacs de plastique à Moncton?

Révérende Shawn Redden et Glenna Lightfoot veulent ouvrir le dialogue sur la question des sacs plastiques. - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

La question de l’interdiction des sacs de plastique jetables sera à l’ordre du jour d’une réunion des trois municipalités du Grand Moncton.

C’est ce qu’a affirmé le conseiller Pierre Boudreau lundi soir lors du conseil municipal de Moncton.

Des membres de l’église unie Vision étaient venues soumettre aux élus une pétition réclamant le bannissement des sacs d’emplettes à usage unique. Ils appellent la municipalité à adopter un règlement en ce sens, et ainsi rejoindre les villes de Montréal, Brossard et Mascouche.

L’une des fidèles, Glenna Lightfoot, a notamment rappelé que la pollution plastique représente une menace de plus en plus sérieuse pour la vie marine, les habitats côtiers et les milieux aquatiques.

«Les plastiques ne sont pas biodégradables, ils se fragmentent en petits morceaux dans les ruisseaux, les lacs, les rivières et les océans où ils entrent dans la chaîne alimentaire», alerte-t-elle.

«Nous croyons qu’il est temps pour un changement, ce que nous faisons localement aura un impact au niveau global», a renchéri la révérende Shawn Redden.

Leur présentation a été saluée par des applaudissements soutenus. «Vos mots sont une musique à mes oreilles», a réagi le conseiller Pierre Boudreau.

Il explique que ce sujet sera abordé lors de la prochaine réunion des trois communautés, le mois prochain.

«Vous devriez voir des choses se passer après cela, il y aura la mise en place d’un échéancier pour nous donner la chance de nous adapter», avance-t-il.

«Moncton est leader dans le domaine de l’écologie.»

Pierre Boudreau ajoute qu’il milite depuis longtemps pour l’interdiction des sacs d’épicerie jetables, mais aussi des pailles, des tasses et autres ustensiles de plastique.

Quelque 10 000 tonnes de sacs plastiques se retrouvent chaque année dans les ordures au Nouveau-Brunswick.

Shawn Redden pense qu’un tel changement se fera sans trop de résistance.

«Je crois qu’il y a plus de soutien qu’on ne pourrait le penser, dit-elle. «Nous espérons que ce n’est qu’un début et que d’autres prendront la parole.»

En février, un sondage de la firme néo-écossaise Corporate Research Associates avançait que la majorité des citoyens de la métropole du Sud-Est appuient le bannissement des sacs plastiques jetables.

76% des personnes interrogées s’étaient prononcées en faveur d’une interdiction à l’échelle municipale. 21% de la population sondée s’y était opposé.

En Nouvelle-Écosse, la mesure est en début depuis déjà plusieurs mois. Au début de l’année, le ministre de l’Environnement néo-écossais a annoncé qu’il réfléchissait à la possibilité d’une interdiction pour l’ensemble de la province.