Bathurst: un groupe de citoyens milite en faveur des poules en milieu urbain

Forcés d’abandonner leur projet de poulailler depuis quelques années, Marc Armstrong et un groupe de citoyens militent pour que la Ville de Bathurst autorise les poules en milieu urbain. Ils demandent au conseil municipal de Bathurst de s’inspirer des villes de Moncton et de Fredericton qui permettent l’élevage des poules.

Les membres du groupe recommandent à la Ville de Bathurst de permettre aux citoyens d’avoir un maximum de six poules. Marc Armstrong mentionne qu’il y a beaucoup d’intérêts pour l’élevage de poules en ville.

«On est plus d’une centaine de citoyens de la ville de Bathurst sur notre Facebook qui souhaitent avoir des poules. Je pense que cela devrait être plus facile dans une petite ville comme Bathurst.»

M. Amstrong déclare que si on respecte les bonnes pratiques d’entretien, le poulailler ne dégage pas d’odeurs. Toujours selon lui, les poules font moins de bruit que les chiens.

Plusieurs arguments d’ordre nutritifs et socio-économiques ont été présentés par les membres du groupe. Une société agricole de la région est prête à travailler avec les citoyens qui souhaitent avoir des poules, indique Audrey Demars, membre du groupe qui milite pour avoir des poules en milieu urbain.

«Ce type d’élevage permet également de répondre à un besoin d’intégration sociale et de sécurité alimentaire. 30% de la population de la région Chaleur est au niveau du seuil de la pauvreté. En leur permettant d’avoir leurs propres poules et leurs oeufs riches en protéine animale, on va diminuer la pauvreté en augmentant leur pouvoir d’achat, ce qui leur permettra d’acheter des fruits et des légumes.»

Le conseil municipal ne ferme pas la porte aux discussions.

L’ancien conseil municipal avait interdit l’élevage de poules en milieu urbain, mentionne le maire Paolo Fongemie. Toutefois, il pense que le groupe de citoyens a présenté des arguments tout à fait valables en ce qui concerne le dossier des poules en milieu urbain.

«Je pense que la demande de ce groupe va créer un débat intéressant et on va voir comment cela va évoluer. Si d’autres villes de la taille de Bathurst l’ont implanté, je pense que nous avons un devoir, comme conseil municipal, de nous renseigner sur les critères et d’avoir plus d’informations avant de prendre toutes décisions.»

Contrairement à la Ville de Bathurst, l’élevage de poules en milieu urbain est permis dans plusieurs municipalités et DSL, dont Pointe-Verte, Nigadoo, Robertville et Dunlop.

À Beresford, le processus est en cours d’évaluation.