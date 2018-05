Débarquements de crabe: les pêcheurs «préoccupés»

Les faibles débarquements de crabe des neiges commencent à préoccuper les pêcheurs du Nouveau-Brunswick. Après 10 jours au large, ils sont à peu près la moitié de la normale.

Les pêcheurs se croisent les doigts et espèrent que la situation s’améliorera au cours des prochains jours.

Depuis l’ouverture du 29 avril, les pêcheurs rapportent en moyenne 15 000 à 17 000 livres de crabe à quai par voyage. Une pleine cargaison en temps normal est de 25 000 à 30 000 livres.

Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels (FRAPP), affirme qu’il n’y a pas d’explication définitive pour la baisse des débarquements. Son organisme suit le dossier de près.

«Si par la fin de la semaine, le crabe ne s’est pas présenté, ça va devenir très inquiétant. Pour le moment, on suit ça de façon quotidienne.»

Les pêcheurs continuent notamment de remettre en question la fermeture statique d’une zone de 14 000 kilomètres carrés au coeur du golfe du Saint-Laurent afin de protéger la baleine noire. Si 90% des observations de baleines en 2017 ont eu lieu dans ces eaux, aucune n’a eu lieu à ce jour en 2018.

«A-t-on été excessifs dans ces mesures-là? Je pense que ce matin, le constat est oui. Plus la saison va avancer, plus ça va se préciser. Il est peut-être tôt, mais on est certainement préoccupés.»

L’an dernier, environ 20% des débarquements des crabiers de la zone 12 sont provenu des eaux en question. En 2016, ce chiffre avait atteint 30%.

Selon M. Lanteigne, les fonctionnaires du ministère des Pêches et des Océans qui ont décidé de fermer la zone de pêche «doivent commencer à être nerveux aussi».

«A-t-on pris les bonnes directions avec ces mesures? Nous avons toujours dit que ça n’avait pas de sens, fermer un pareil territoire sans la présence de baleines.»

«On avait demandé au ministre de pêcher jusqu’au 15 mai dans cette zone-là. On est rendu le 8 mai, ce matin, et il n’y a aucune baleine à l’horizon. On aurait certainement été en mesure, au cours des dix derniers jours, d’aller chercher une bonne quantité de la ressource.»

Les crabiers ne sont pas les seuls à sentir les impacts du départ lent de la pêche. Plusieurs usines de transformation ne produisent pas à la même échelle que d’habitude.

«Les usines ne sont pas au maximum de leur capacité, loin de là. La quantité d’heures travaillées est plus basse que ce qu’elle était, dépendant des usines. On commence seulement la deuxième semaine, donc c’est difficile de parler de l’impact. Mais je pense que la semaine passée, rare est l’usine qui a eu une pleine semaine.»

M. Lanteigne affirme qu’il est encore trop tôt pour dire si les pêcheurs doivent craindre de ne pas réussir à capturer leur quota.

L’an dernier, 12 baleines sont mortes dans le golfe du Saint-Laurent. Il n’y aurait qu’environ 450 spécimens de l’espèce en voie de disparition de reste au monde.

En plus de la zone de fermeture statique, le gouvernement fédéral a mis en place des fermetures de zones dynamiques. Elles entreront en vigueur quand une baleine est observée dans un secteur.

Il a aussi imposé des mesures entourant l’équipement de pêche et la signalisation d’observations de baleines.

Au cours des deux dernières semaines, aucune baleine noire n’a été observée dans les eaux canadiennes, selon une carte interactive du National oceanic and atmospheric administration des États-Unis.