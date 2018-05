L’école fusionnée de Kedgwick conservera le nom de Marie-Gaétane

Le nom de l’école Marie-Gaétane a une signification toute particulière pour la population de Kedgwick. Celle-ci peut donc se réjouir puisque c’est ce nom qui demeurera à l’entrée de l’établissement une fois fusionnée avec l’école Écho-Jeunesse.

L’école secondaire Marie-Gaétane de Kedgwick subit actuellement une importante cure de rajeunissement ainsi que plusieurs travaux de modernisation, tout cela afin d’accueillir, en septembre prochain, les élèves de l’école primaire voisine, Écho-Jeunesse.

On se souviendra que cette cohabitation avait été la solution privilégiée lors du processus de réorganisation scolaire, une réorganisation forcée notamment par le phénomène de décroissance scolaire ainsi que par la désuétude importante de l’école primaire Écho-Jeunesse.

La communauté de Kedgwick s’était alors vivement opposée à tout déménagement des populations étudiantes vers d’autres établissements de la région. Le regroupement des deux écoles avait alors été entériné par le Conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Ouest puis, éventuellement, le ministère de l’Éducation.

Il a été accompagné d’un chèque de 9,3 millions $ pour les travaux de modernisation, travaux qui comprennent, entre autres, l’agrandissement du gymnase, l’amélioration de la bibliothèque ainsi que l’ajout de salles de classe.

En réunion publique, mardi soir, à Saint-Quentin, le conseil d’éducation du DSF-NO a confirmé avoir reçu une correspondance du ministère confirmant son choix d’y aller avec la recommandation principale qui lui avait été soumise, soit le maintien du nom de l’actuel établissement du secondaire, Marie-Gaétane.

Ce choix ne s’est toutefois pas fait au hasard. Les Comités parentaux d’appui à l’éducation des deux établissements ont sondé la population au cours des derniers mois. Parmi les trois choix proposés, c’est celui de l’école secondaire qui l’a emporté haut la main.

«Le nom Marie-Gaétane est sorti très fort, à 83% en fait. C’est donc signe que les gens de la communauté tiennent vraiment à conserver cette identité», explique le président du CPAÉ de l’école Marie-Gaétane, Éric Gagnon.

Marie-Gaétane est une ancienne religieuse qui a longtemps enseigné dans cette communauté. Son humanisme a marqué la région.

«Plusieurs se souviennent encore d’elle et en garde de bons souvenirs. Pour ce qui est des plus jeunes, ceux-ci ont développé au fil des ans un sentiment d’appartenance très fort envers leur établissement scolaire. Le nom a une grande importance pour eux également. Donc on tenait à celui-ci et on est très heureux qu’il ait été choisi», raconte M. Gagnon.

Les travaux de modernisation sont en cours dans l’école Marie-Gaétane et le seront jusqu’au printemps 2019 (échéancier prévu). Selon les récents rapports, les travaux au gymnase seraient pratiquement terminés.

«La bibliothèque va très bien aussi, ne manque que les livres. On a déjà commencé à s’attaquer aux classes, mais les travaux se poursuivront durant l’été. Du côté des élèves et du personnel, on ne semble pas incommodé par les travaux. Tout semble donc aller rondement», explique M. Gagnon.

À noter que l’école Écho-Jeunesse est toujours en service cette année pour la clientèle du primaire. Celle-ci devrait être démolie qu’après la fin des rénovations, ce qui veut dire que la rentrée des classes primaires devrait se faire de nouveau à l’école Écho-Jeunesse en septembre prochain.