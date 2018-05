Premier programme francophone de résidence en psychiatrie

Dans l’ordre habituel: Martin Robichaud, directeur médical au Réseau de santé Vitalité, Michel H. Landry, directeur du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, Benoît Bourque, ministre de la Santé, Roger Melanson, président du Conseil du Trésor, et Dominique Dorion, doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Le Nouveau-Brunswick obtient son premier programme francophone de résidence en médecine spécialisée. Le Service de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire Dr-George-L.-Dumont de Moncton accueillera ses premiers médecins résidents en 2019.

Le nouveau programme de résidence en psychiatrie permettra de répondre à la demande croissante de soins de santé mentale dans la province, ainsi qu’à assurer une relève pour une génération de psychiatres s’approchant de l’âge de la retraite.

À partir de 2019, deux résidents seront admis par année au programme de cinq ans. Il s’agit du premier programme de stage postdoctoral en Acadie à l’extérieur de celui de la médecine familiale.

Vendredi après-midi, le directeur du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, Michel H. Landry, a souligné que son équipe travaille depuis trois ans et demi afin de mettre sur pied la résidence en psychiatrie à Moncton.

Sa vision réalisée, il n’a pas caché le fait qu’il est «extrêmement content».

«La mission du programme de formation est de former des gens pour répondre aux besoins des communautés. Au niveau de la santé mentale, il y a un grand grand besoin», mentionne celui qui est aussi doyen associé de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.

Les intervenants du domaine espèrent que le programme permettra de recruter un plus grand nombre de psychiatres dans la province. Ils soulignent que le programme de résidence en médecine de famille, qui admet 16 nouveaux résidents chaque année, a un taux de rétention de plus de 80%.

À l’heure actuelle, la plupart de ceux qui complètent leur formation en médecine à Moncton avant d’entreprendre une résidence en psychiatrie à l’extérieur de la province ne reviennent pas au Nouveau-Brunswick.

«Ils font leur formation spécialisée à Montréal ou à Québec. Souvent, on les perd parce qu’ils passaient cinq ans là-bas et ils deviennent confortables et familiers avec le système. Ils se sentent donc mal à l’aise de revenir.»

Le Programme de formation médicale francophone du Nouveau-Brunswick est géré par le gouvernement provincial, en partenariat avec l’Université de Sherbrooke et le Réseau de santé Vitalité.

Le programme de résidence en psychiatrie est le deuxième programme de formation de spécialité au Nouveau-Brunswick. Un programme de résidence en médecine interne est offert à Saint John par la Faculté de médecine de Dalhousie University, en partenariat avec le Réseau de santé Horizon.