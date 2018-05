Prix de l’essence: une autre semaine à 130 cents le litre

Les Néo-Brunswickois peuvent s’attendre à devoir payer l’essence plus de 130 cents le litre pour au moins une autre semaine. Après six hausses en sept semaines, les prix à la pompe seront probablement stables lors des prochains ajustements hebdomadaires de la Commission de l’énergie et des services.

Dan McTeague, analyste en chef de Gasbuddy, prédit que le prix du litre de sans-plomb ne changera pas au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble des Provinces atlantiques cette semaine.

Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données du marché NYMEX permettent de tirer la même conclusion.

La Commission des services du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix se situe à 131,1 cents le litre. À pareille date, l’an dernier, il était plus de 20 cents plus bas, à 109,4 cents le litre – pour un plein de 50 litres, cela représente une différence de 10$.

Selon M. McTeague, l’avenir à court et moyen terme du prix de l’essence et du pétrole dépend de la décision imminente du gouvernement américain sur l’accord sur le nucléaire iranien.

«Le prix de l’essence pourrait grimper si les sanctions sont imposées (au gouvernement iranien), et il pourrait être ajusté à la baisse dans le cas du statu quo.»

«Avec des prix moyens au Canada de presque 1,34 $ le litre, nous avons vu une hausse de 26 cents le litre depuis l’an dernier et de sept cents dans le dernier mois. Les taxes plus élevées, les périodes de maintenances dans les raffineries et des importations croissantes à Vancouver des États-Unis, de l’Indonésie et de Taiwan mènent à des prix exceptionnels à la pompe pour le temps de l’année. Et ce même si le dollar canadien est relativement faible.»

Les prix les plus bas de l’essence au Nouveau-Brunswick mardi avant-midi, selon Gasbuddy, étaient à Moncton, à Fredericton et à Shediac, où des succursales affichaient des prix inférieurs à 125 cents le litre. Les prix les plus élevés, toujours selon Gasbuddy, étaient à Lamèque, à Shippagan, à Tracadie-Sheila, à Woodstock et à Hartford, où au moins une station-service vend l’essence à 130,8 cents le litre ou plus.

Le prix moyen de l’essence dans la province est de 127,7 cents le litre. Les prix les plus bas sont en Saskatchewan (122,4 cents le litre en moyenne), alors que les plus élevées sont en Colombie-Britannique (141,3 cents le litre).

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.