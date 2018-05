Tourisme: un nouveau partenariat dans Kent

Maurice Maillet, président de la Commission des services régionaux de Kent, et Ginette Doiron, coprésidente de la Côte culturelle du Nouveau-Brunswick. - Gracieuseté

Deux importants organismes unissent leurs forces afin d’assurer le développement et la promotion des produits touristiques dans Kent.

La Commission des services régionaux de Kent (CSRK) a signé un protocole d’entente avec la Côte culturelle du Nouveau-Brunswick. Elle offrira des services administratifs et cléricaux au groupe qui représente plus de 300 membres de l’industrie du tourisme.

Concrètement, la CSRK sera responsable de gérer les finances de la Côte culturelle, d’agir comme secrétaire lors de ses assemblées et d’accompagner ses dirigeants dans toutes leurs tâches administratives. Deux membres de la commission seront élus sur le conseil d’administration du regroupement touristique.

Les élus de la CSRK font connaître depuis des mois leur désir de participer au développement du tourisme de la grande région. En janvier 2017, ils ont nommé l’appui à l’industrie touristique comme l’une des neuf priorités de leur plan stratégique.

«Ce protocole d’entente démontre concrètement l’intention de la CSR de Kent de devenir un partenaire dans le développement de l’industrie touristique de la région de Kent. Nous reconnaissons que la Côte culturelle regroupe plus de 300 membres de l’industrie touristique et en nous joignant comme partenaire de taille à cette table nous continuons nos efforts collectifs afin de contribuer au développement de notre belle région», affirme Maurice Maillet, président de la CSRK.

En novembre de l’an dernier, un ancien coprésident de la Côte culturelle du N.-B., Diego Ritchie, avait affirmé à l’Acadie Nouvelle que l’absence d’employés à temps plein freinait le potentiel de l’organisme. Un partenariat avec la CSRK était envisagé comme solution.

Projets collectifs

Pour la Côte culturelle, la nouvelle entente va permettre de «recevoir les services nécessaires pour le bon fonctionnement», selon les coprésidents actuels, Justin Mury et Ginette Doiron.

«De plus, ce partenariat nous permet de dialoguer et de collaborer avec un partenaire qui représente l’ensemble des municipalités et des DSL de Kent. Ceci permettra à la Côte culturelle de travailler sur des projets collectifs comme région. Lorsque les touristes viennent ici pour visiter, c’est toute la région qui en bénéficie.»

La Côte culturelle a été créée il y a quelques années lors du fusionnement de l’Association touristique de la région de Kent et de l’Association du tourisme Sud-Est. À l’époque, il s’agissait d’une façon à s’adapter à la fermeture des deux agences qui les finançaient, Entreprise Kent et Entreprise Sud-Est.

Depuis, l’organisme continue à publier des pamphlets promotionnels chaque année.

Elle a aussi fait avancer sa stratégie culinaire, projet de tourisme axé sur les restaurants et les aliments locaux.