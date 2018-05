La construction d’une nouvelle école toujours réclamée à Edmundston

Pour une troisième année consécutive, la construction d’une nouvelle infrastructure visant à remplacer l’école Notre-Dame d’Edmundston a été recommandée par le Conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Ouest.

Réuni à Saint-Quentin mardi, le conseil a dévoilé les détails de sa planification touchant ses projets en immobilisation, donc les priorités en matière d’infrastructures scolaires qu’il aimerait voir être financées par le ministère de l’Éducation pour la période 2019-2020. Cette année, la liste comprend un total de cinq demandes. Parmi celles-ci, on retrouve une fois de plus le projet de remplacement de l’école Notre-Dame d’Edmundston.

Selon Luc Caron, directeur général du DSF-NO, ce projet est nécessaire en raison des contraintes d’espace actuelles qui limitent la capacité d’agrandissement de l’école.

«Elle est située en plein centre-ville, dans un quartier populaire et en croissance. Cela dit, son terrain est très restreint, ce qui fait en sorte que tout agrandissement est pratiquement impossible. Le problème c’est qu’on aurait vraiment besoin d’agrandir, car les effectifs scolaires sont en augmentation continue», souligne M. Caron.

Pour lui et le conseil, la solution passe tout simplement par la construction d’une nouvelle école, surtout que l’établissement actuel commence à montrer de sérieux signes d’âge.

«C’est une école qui date des années 1940, donc qui n’est plus vraiment adéquate pour nos besoins. C’est un bâtiment avec de l’amiante dans les murs, qui ne respecte plus les normes et qui fonctionne encore avec un système de chauffage à la vapeur. On aurait vraiment besoin de retaper en profondeur l’établissement. Mais idéalement, la solution selon nous, c’est une nouvelle école», réitère M. Caron.

L’école Notre-Dame compte environ 450 élèves de la maternelle à la 8e année. M. Caron ne veut pas s’aventurer sur le coût éventuel d’un tel projet. À titre de comparaison par contre, l’école primaire Le Galion des Appalaches de Campbellton (600 élèves), qui vient tout juste d’être complétée, a coûté 25 millions $.

Autres projets

Outre l’école Notre-Dame, les noms de quatre autres établissements ont été soumis au ministère par le conseil d’éducation. Ces choix font suite à une analyse exhaustive des bâtiments, et il en ressort que ceux-ci ont des besoins importants.

La liste comprend ainsi les écoles Sainte-Anne de Sainte-Anne-de-Madawaska et Mgr Martin de Saint-Quentin, deux établissements qui nécessitent des travaux importants au niveau de la structure et de leur stationnement. Dans les deux cas, on parle de problèmes potentiels au chapitre de la sécurité.

On retrouve également sur cette liste le Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska qui a besoin d’une mise à jour de son système de chauffage. Des partenaires communautaires désirent également s’y impliquer afin de la rendre plus «verte».

Finalement, l’école Saint-Jacques d’Edmundston est inscrite automatiquement dans la liste puisque le processus de faisabilité pour un projet d’amélioration a été entamé cette année.

Le directeur général du DSF-NO précise par contre qu’aucun rang n’a été attribué aux projets, ce qui les met tous sur le même pied d’égalité aux yeux du ministère.

«Il n’y a pas de nombre limite de projets que l’on peut soumettre à la province. Cela dit, ce serait utopique de soumettre l’ensemble de nos projets et infrastructures requis dans nos 19 écoles en pensant qu’ils obtiendraient tous le feu vert. On se concentre uniquement sur les travaux que l’on juge les plus pressants», explique-t-il.

La liste doit être envoyée à Fredericton d’ici le 31 mai afin d’être révisée. Le ou les projets choisis ne seront dévoilés par le ministère qu’à la fin de l’année, voire même au début 2019.