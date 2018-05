Place à l’humour pour les 40 ans de la Foire brayonne

Le comité organisateur de la Foire brayonne a décidé de miser sur l’humour et sur le Centre Jean-Daigle d’Edmundston afin d’entamer du bon pied l’édition 2018 de l’évènement.

Pour la toute première fois de sa longue histoire, un volet humour a été ajouté à la programmation des festivités, qui se dérouleront cette année du 1er au 5 août sous le thème Place à la Fête!

À moins de trois mois de l’ouverture de la foire, qui célèbrera ses 40 années d’existence, les organisateurs ont dévoilé plus tôt, cette semaine, l’ensemble des activités et des spectacles majeurs qui seront présentés dans le cadre de l’évènement.

Ainsi, le coup d’envoi de la Foire brayonne sera donné le mercredi 1er août, avec la tenue d’un gala d’humour au Centre Jean-Daigle qui mettra en vedette les humoristes Mario Tessier, Réal Béland, Mélanie Ghanimé et Martin Vachon, qui assurera de plus l’animation de la soirée.

«C’est du jamais-vu pour la foire, une belle nouveauté et façon de lancer les festivités. De plus, les galas d’humour ne sont pas tellement fréquents dans la région du Madawaska», a indiqué la présidente Hélène St-Cyr Levesque.

Les groupes La Virée et Lendemain de veille auront quant à eux l’occasion d’animer le grand spectacle des cérémonies de clôture qui aura lieu le dimanche soir et qui s’annonce assez festif.

Tradition oblige, il va de soi que les incontournables tels que le Party du parking, le Village pour enfants et la mascotte Typique seront de retour pour animer les foules présentes.

Les groups Rock Icons, Good Times, No Limits, Retrospect, Dusty Road Band, Old School Detention et Alter Ego (dans un spectacle incluant plus de 250 changements de costumes) seront également du 40e anniversaire de la Foire brayonne et monteront sur les scènes de la Place de l’artisan et de la Place Brayonne.

La Foire Brayonne, tout comme le Festival de Jazz & Blues d’Edmundston, tiendra une vente blitz de festi-passe à prix économique, ce vendredi et samedi, dans le stationnement du Supermarché Donat Thériault – IGA Extra.