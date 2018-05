Caraquet vu dans la lentille d’Yvon Cormier

Trois ans après son premier livre de photos consacré à l’architecture de Caraquet, l’artiste-photographe Yvon Cormier publie un deuxième ouvrage. Il donne cette fois une dimension humaine à son village natal. En 200 pages et à travers autant d’illustrations, il met en lumière «des gens ordinaires et intéressants», comme il les appelle. Prétexte à honorer le quotidien simple qu’ils menaient autrefois.

«Caraquet, c’était beau en 1900, comme c’est beau maintenant. Mon livre montre la qualité de vie qu’on avait et qu’on a encore ici», commente Yvon Cormier.

Ce féru d’images anciennes a divisé son récit en neuf chapitres dans lesquels il évoque l’église, les transports, l’hiver, la jeunesse, etc. Les photos occupent une place prépondérante dans la mise en page. Elles sont centrales.

«Mais les textes sont importants aussi, précise l’auteur. Ils apportent un éclaircissement.»

Portraits d’une histoire est un livre qui se regarde et qui se lit. Un ouvrage qui, avec ses illustrations en noir et blanc, fleure bon le temps d’autrefois.

«Tout le monde s’y retrouve. Certains vont se reconnaître sur des photos ou voir leurs parents, leurs amis. Sans qu’on soit concerné, on peut être touché. La photo de couverture, par exemple, me fait penser à mes grands-parents. Ce ne sont pas eux, mais ils me les rappellent. Comme le couple sur la photo, mon grand-père fumait la pipe et ma grand-mère tricotait.»

Fernand Gionet, de Caraquet, était au lancement du livre, mercredi soir, au Centre culturel. Il n’a pas encore identifié des personnes qui lui sont chères, mais un rapide coup d’œil a suffi à réveiller en lui des sensations du passé.

Il a été élève en cours commercial au couvent. Le passage sur cet établissement scolaire disparu l’émeut.

«Ça rappelle un paquet d’histoires. Ça nous ramène à une époque oubliée ou dont on parle peu», dit-il.

Les photos qu’a choisies Yvon Cormier pour Portraits d’une histoire sont issues de sa collection personnelle ou bien lui ont été prêtées. Aussi doué soit-il, il n’en a mis aucune de lui.

«J’ai de la misère à regarder mes photos. Je tripe sur celles des autres.»

Le photographe au chapeau n’exclut pas un troisième tome. Il en ignore cependant le thème.

«Peut-être le sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage. Je ne sais pas encore.»

Portraits d’histoires est publié aux éditions de la Francophonie.