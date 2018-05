Donald Trump rencontrera Kim Jong-un en juin

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu’il rencontrera le dictateur nord-coréen Kim Jong-un à Singapour le 12 juin.

M. Trump a lancé sur Twitter que les deux leaders essaieront d’en faire «un moment très spécial pour la paix dans le monde».

Il s’agira de la première rencontre entre un président américain et un leader nord-coréen. Les deux hommes discuteront notamment de la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo était rentré de Corée du Nord quelques heures plus tôt, en ramenant avec lui trois Américains qui y étaient détenus depuis plus d’un an.

Les trois hommes ont été accueillis par le président Trump lui-même tôt jeudi à la base aérienne d’Andrews, au Maryland.

Kim Dong-chul, Kim Hak-song et Tony Kim, tous d’origine coréenne, avaient été gardés en détention pour de présumées activités subversives contre l’État. Même s’ils sont arrivés au milieu de la nuit, ils ont été reçus par le président Trump, son épouse Melania et le vice-président Mike Pence.

Après l’atterrissage, M. et Mme Trump sont montés à bord de l’avion pour de brefs entretiens privés avec les trois hommes. Peu après, ceux-ci sont sortis de l’appareil, agitant les bras dans les airs pendant que le couple présidentiel les applaudissait.

Peu après, Kim Dong-chul, Kim Hak-song et Tony Kim ont pris place dans un autobus qui les a transportés vers l’hôpital militaire Walter Reed, dans la région de la capitale. Ils seront réunis avec leur proche «après une période optimale de décompression», a dit le centre hospitalier.

Le vice-président Pence a révélé qu’un des trois hommes semblait ne pas avoir vu la lumière du jour depuis longtemps.

Aux journalistes venus assister au retour des trois hommes, le président a dit que c’était une journée très spéciale pour ces personnes formidables, avant d’ajouter que les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord connaissaient un nouveau départ.

Toute la cérémonie entourant le retour des trois hommes et leur accueil par M. Trump avait été soigneusement orchestrée au profit des caméras de télévision.