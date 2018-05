Du cannabis produit à Moncton sera vendu en Europe

Organigram, un producteur de cannabis médical basé à Moncton, joue maintenant sur la scène internationale.

L’entreprise a mis la main sur 25% d’Alpha-cannabis, une compagnie allemande. La transaction est évaluée à un peu plus de 3,7 millions $ en devises canadiennes. Plus précisément, Organigram versera 1,6 million d’euros en argent et 875 000 euros en actions de l’entreprise à Alpha-cannabis.

L’acquisition d’Alpha-cannabis permettra à l’entreprise de Moncton de percer le marché européen. Depuis 2017, l’Allemagne permet la prescription de cannabis médicale, mais la ressource est plutôt rare dans le pays où le gouvernement n’a pas encore autorisé la production.

«Ça nous donne une base en Allemagne qui est probablement, à part les États-Unis, le pays le plus actif dans notre domaine à l’extérieur Canada pour le moment», a précisé Larry Rogers, vice-président aux affaires internationales d’Organigram.

Avant Organigram, d’autres entreprises canadiennes ont gagné le marché de l’Europe en passant par l’Allemagne, qui compte environ 30 000 patients qui détiennent une prescription pour du cannabis médical et leur nombre grandit.

Alpha-cannabis agira surtout à titre de distributeur des produits médicaux d’Organigram. L’entreprise distribue ses produits dans 20 000 pharmacies en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Des feuilles de marijuana de la compagnie de Moncton seront aussi transformées pour produire de l’huile de cannabis.

Alors que la légalisation pour la consommation récréative approche au Canada, les producteurs de marijuana entrevoient une pénurie du produit dans le marché. Cependant, les concurrents dans le secteur poussent aussi rapidement et la compétition sera féroce. Quand l’enthousiasme envers un produit nouvellement décriminalisé s’estompera, les producteurs devront possiblement faire face à une baisse de production, donc de revenu. Organigram s’y prépare déjà.

«Une fois que le programme récréatif commencera ici, que ce soit en juillet, en août, en septembre ou en octobre, il y aura un manque de produit au Canada, mais avec toutes les autres entreprises qui grandissent comme nous et les nouveaux groupes qui ont des permis de Santé Canada, on prévoit que d’ici deux ou trois ans qu’il y aura un excès sur le marché. Alors c’est important d’avoir une autre avenue pour faire de l’exportation», souligne M. Rogers.

Bientôt, l’Allemagne devrait aussi offrir un programme de production de cannabis médical aux entreprises privées, comme ç’a été le cas au Canada.

«C’est notre intention d’aller chercher un permis comme on l’a fait ici au Canada pour faire pousser des plantes en Allemagne.»

D’après une analyse du magazine de l’industrie du cannabis au Canada, Marijuana Business Daily, les exportations d’huile de cannabis des producteurs canadiens a cru de 300% de 2016 à 2017. Elles sont passées de 100,8 kilogrammes à plus de 400 kilogrammes. L’Allemage est le plus grand importateur avec plus de 168 kilogrammes en 2017 provenant du Canada.