Exclusif – Des prix très décevants pour les homardiers

Le portrait des prix du homard se précise dans le Nord-Est. Les homardiers du sud de la zone de pêche ont reçu 5$ et 5,50$ la livre, jeudi, alors que d’autres plus au nord ont reçu 4,50$ et 5$ la livre.

Les pêcheurs du quai d’Escuminac, près de Baie-Sainte-Anne, ont appris jeudi qu’ils recevront 5$ pour le homard de petite taille (canner) et 5,50$ pour le gros (market). Ceux du Nord-Est, dans les régions de Miscou, Pigeon Hill et Le Goulet, recevront 4,50$ pour le petit et 5$ pour le gros.

Il s’agit d’une baisse importante par rapport à l’an dernier, quand ils avaient reçu 7$ la livre pour leurs prises en début de saison. Plusieurs homardiers ont quitté le quai avec un sentiment de frustration.

«Ils disaient que le marché était vide. Le monde s’attendait d’avoir un bon prix. Mais ce n’est pas le cas. Dès qu’on a commencé à pêcher, le prix a été direct vers le bas», affirme Ligouri Turbide, qui pêche avec son frère dans la région.

Ailleurs dans la zone, les pêcheurs entendent dire que le prix sera de 5$ à 6$ la livre.

Selon Réjean Comeau, président du local 1 de l’Union des pêcheurs des Maritimes, les homardiers du Nord-Est font de plus en plus pression sur les acheteurs afin qu’ils confirment un prix. Certains pourraient être forcés à attendre jusqu’à lundi, après la fête des Mères.

M. Comeau croit que les pêcheurs de la zone 23, qui s’étend de Dalhousie à Pointe-Sapin, ne seraient pas satisfaits d’un prix de 5$ la livre. À un tel niveau, «il va y avoir de la grogne», selon lui.

«Cinq dollars la livre, c’est un peu bas, surtout si on compare à plus de sept dollars (en début de saison) l’an dernier.»

À l’Île-du-Prince-Édouard, la semaine dernière, les pêcheurs ont reçu 6$ la livre pour le petit homard, et 7$ la livre pour le gros. En Gaspésie, les homardiers ont reçu en moyenne 7,75$ la livre pour leurs débarquements, selon la station de radio locale CIEU-FM.

Les prix dans ces régions pourraient être ajustés vers le bas cette semaine en raison du lancement de la pêche dans la zone 23, qui s’étend de Dalhousie à Pointe-Sapin.

«En Gaspésie, ils sont 140 bateaux, et nous sommes près de 500 bateaux. Ajouter 500 bateaux, ça change la donne.»

Les pêcheurs de l’Île-du-Prince-Édouard s’attendent à un prix élevé

Charlie McGeoghegan garde un oeil sur son bateau de pêche, dans le sud du détroit de Northumberland, et l’autre sur le marché du homard. Sur le bateau, les prises sont médiocres, ce qui est normal en début de saison en raison de l’eau froide. Sur les marchés, plusieurs facteurs incitent à l’optimisme.

D’abord, la demande pour le crustacé est élevée, selon le président du Lobster Fishers of PEI Marketing Board. Il souligne que l’accord de libre-échange avec l’Europe, la croissance de 27% des ventes en Chine, un taux de change favorable et une économie forte aux États-Unis devraient pousser les prix à la hausse.

«Quand on regarde la demande mondiale et la demande en général pour le homard, c’est plus élevé que ça n’a jamais été.»

De plus, l’offre du homard sur les marchés est faible, selon l’ancien député libéral.

«Il n’y a pas tellement de viande de homard en réserve, de même que pour le homard vivant. Ça pointe vers de bonnes choses pour les prix aux quais», mentionne-t-il, s’appuyant sur un reportage de John Sackton de SeafoodNews.

M. McGeoghegan croit que le prix offert la semaine dernière par les acheteurs, soit 6$ la livre pour le petit homard et 7$ la livre pour le gros, est trop bas.

Il mentionne que les pêcheurs de la Nouvelle-Écosse et de Grand-Manan ont reçu un bien meilleur prix avant le lancement de la pêche dans les eaux prince-édouardiennes. Le samedi 28 avril, en fin de journée, les pêcheurs de ces régions recevaient plus de 10$ la livre pour le homard. Le lundi suivant, le prix a chuté à 8$ la livre à ces mêmes quais. Les acheteurs auraient expliqué aux pêcheurs locaux que la baisse était due au lancement de la pêche à l’Île-du-Prince-Édouard.

M. McGeoghegan croit cependant que la chute était trop importante, mentionnant qu’«une baisse de 2$ en 24 heures» de la valeur semble suspecte. Elle l’est d’autant plus que les débarquements au nord de l’île, qui sont traditionnellement élevés (1500 lb), tournent autour des 200 livres ce printemps.

«Quand on parle aux pêcheurs du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, ils disent que leurs acheteurs baissent le prix en raison des prises élevées ici. Nos acheteurs nous disent que les prix ne sont pas plus hauts en raison des prises là bas. Ni l’un ni l’autre n’est vrai.»

«Les pêcheurs à travers les Provinces maritimes se connaissent et se parlent. On a des téléphones cellulaires, on a Facebook. C’est quelque chose qu’il n’y avait pas avant. On peut comparer les histoires que nos acheteurs nous racontent, et voir qui dit vrai et qui dit faux.»

Le pêcheur de l’Île-du-Prince-Édouard rappelle que ses collègues et lui recevaient 6$ et 7$ la livre en 2005. Il reconnaît que les débarquements sont plus élevés qu’ils ne l’étaient à l’époque, mais la demande mondiale l’est aussi.