Inondations: l’armée pourrait être appelée

Les Forces armées canadiennes pourraient être appelés en renfort dans les zones sinistrées par la crue des eaux au Nouveau-Brunswick.

Le premier ministre Brian Gallant a annoncé, jeudi après-midi, qu’une équipe de l’armée allait bientôt effectuer une mission de reconnaissance pour déterminer si les soldats pourraient contribuer aux efforts de nettoyage.

«Nous leur demandons de voir si il y a des tâches qu’il serait approprié de déléguer aux forces armées», a-t-il dit.

L’évaluation des besoins pourrait être complétée dès vendredi, a précisé le premier ministre.

Le gouvernement provincial a été critiqué récemment par des députés de l’opposition pour ne pas avoir fait appel à l’armée durant les inondations.

Brian Gallant a répété jeudi que la présence des militaires n’étaient pas nécessaire au pire de la crise.

«Samedi, comme à tous les jours, nous avons discuté des ressources nécessaires et le brigadier général qui était dans la salle était d’accord et a conclu qu’il n’y avait pas de tâche appropriée pour les Forces armées canadiennes à ce moment-là.»

M. Gallant a également rappelé que la province avait demandé et reçu l’aide de la Garde côtière canadienne et du ministère des Pêches et des Océans.

Plus de détails à venir.