Un autre corps repêché dans la Restigouche

Un second corps en trois jours vient d’être repêché dans la rivière Restigouche, dans le secteur de Campbellton.

Une personne qui marchait sur l’ancien quai de Campbellton (non loin du Centre civique) a découvert le corps flottant dans la rivière.

«Nous avons reçu l’appel tôt en après-midi, vers 13h10. Nous sommes rendus sur place et avons confirmé qu’il s’agissait bel et bien d’un corps. Nous avons alors fait appel aux Rangers de la communauté de Listuguj pour aller sortir le corps de l’eau», explique le caporal François Côté de la GRC de Campbellton.

Une fois sur la terre ferme, les policiers ont pu confirmer l’identité de la victime, un homme d’un certain âge. Son nom n’a pas encore été dévoilé. On croit par ailleurs que sa mort serait très récente, possiblement quelques heures à peine avant sa découverte. Les forces de l’ordre ne considèrent pas son décès comme étant suspect.

«L’homme n’avait pas été porté disparu par sa famille. On croit qu’il serait possiblement tombé dans la rivière, mais on ne sait pas d’où avec précision. Tout porte à croire par contre qu’il aurait pu tomber du quai, ce dernier étant passablement en mauvais état», explique le caporal Côté.

Il s’agit de la deuxième personne ayant été repêchée dans la rivière Restigouche cette semaine. On se souviendra que mardi soir, le corps d’un homme avait été trouvé derrière le terrain de baseball Rimap dans le secteur de Richardville. Celui-ci n’a toujours pas été identifié formellement.

«On se doute de qui ce pourrait être, mais l’identification visuelle n’était pas possible. On attend toujours que l’autopsie soit effectuée sur celui-ci afin de confirmer son identité grâce, entre autres, aux empreintes dentaires. Ça devrait aussi nous donner une idée de la cause du décès », poursuit le policier.

L’autopsie devait avoir lieu en fin d’après-midi jeudi.