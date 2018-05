Action Revivre: «Tout dire, tout exprimer, sans crainte»

Samedi, l’association Action Revivre fêtera ses 15 ans. Le mouvement mis en place par un petit groupe d’amies a pris de l’ampleur. Depuis sa création, il a aidé plus de 300 femmes atteintes d’un cancer du sein et compte près de 200 membres. L’actuelle présidente, Thérèse Haché, nous en parle.

Acadie Nouvelle: En quoi est-ce important, quand on est une femme touchée par un cancer du sein, d’échanger avec des personnes qui ont combattu ou qui combattent cette maladie?

Thérèse Haché: Être soutenue, être écoutée, être encouragée est essentiel quand on est malade. C’est tout aussi important que les soins médicaux prodigués. Action Revivre apporte ce réconfort. Rencontrer des femmes qui sont concernées donne du courage, une lueur d’espoir. Entre nous, nous parlons le même langage. Nous sommes les plus à même de comprendre. Quand une femme apprend qu’elle a un cancer du sein, elle a tendance à s’isoler. Elle se replie sur elle-même. C’est le danger. Elle a du mal à se confier à ses proches parce qu’elle veut les préserver de ce qui lui arrive. À Action Revivre, elle peut tout dire, tout exprimer, sans crainte d’être jugée ou mal perçue. On est toutes passées par là.

A. N.: Vous-même, vous avez dû affronter la maladie…

T. H.: Oui, j’ai été diagnostiquée en décembre 2005, après une mammographie de routine. Ç’a été un choc, une explosion. Ça m’a chamboulée. Quand j’ai découvert Action Revivre, je me suis sentie soulagée. Tout à coup, je n’étais plus seule dans ma lutte. Avoir un cancer du sein, c’est faire face à la peur de mourir. On n’a plus le contrôle de notre vie. Elle est entre les mains des médecins. J’ai été déclarée en rémission en 2011. Aujourd’hui, parfois je me considère comme une survivante, parfois non. J’ai une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, mais elle ne m’empêche pas de vivre. Au contraire, j’en profite pleinement. Cette épreuve m’a rendue plus forte. On grandit toujours plus vite quand ça ne va pas bien.

A. N.: La recherche a beaucoup progressé, c’est encourageant…

T. H.: Les statistiques sont très bonnes. Plus de 80% des malades guérissent aujourd’hui. C’est d’autant plus important qu’une femme sur sept sera concernée, un jour, par un cancer du sein. Personne n’est à l’abri. D’où la nécessité de se faire suivre régulièrement. Le cancer du sein reste une maladie cruelle, qui vous marque à jamais. C’est pourquoi samedi, lors de notre anniversaire, nous voulons saluer les femmes survivantes et honorer la mémoire de celles qui ont, malheureusement, perdu leur combat.

En plus du soutien moral, Action Revivre organise différentes activités sociales pour ses membres, tout au long de l’année. L’association offre aussi une aide financière pour défrayer une partie des déplacements vers les grands centres médicaux et l’achat de soutiens-gorges adaptés, de manches compressives ou de prothèses mammaires. Elle vient en aide aux résidentes du grand Caraquet et de Paquetville et ses environs. Renseignements sur le site internet www.actionrevivre.com.