L’armée s’amène en renfort le long du fleuve Saint-Jean

Les Forces armées canadiennes prêteront main-forte aux sinistrés des inondations le long du fleuve Saint-Jean.

Après avoir effectué une mission de reconnaissance, les Forces armées canadiennes ont accepté d’épauler le gouvernement provincial dans ses efforts de rétablissement des communautés touchées par les inondations historiques.

Le premier ministre Brian Gallant a sollicité l’aide de l’armée, jeudi. Vendredi en matinée, lors d’une annonce sur un autre sujet à Moncton, il a confirmé que les forces ont acquiescé à la demande.

Dans un message envoyé au premier ministre, un porte-parole des Forces armées explique que les militaires soutiendront la planification et la coordination des efforts de secours et d’évaluation des dommages.

Ils ne participeront cependant pas aux efforts de nettoyage et n’effectueront pas de «tâches qui placeront les forces armées canadiennes dans une situation de compétition avec les entreprises locales».

«Ils n’iront pas sur la propriété des gens pour les aider avec les débris», illustre le premier ministre.

Ils aideront plutôt aux secouristes et aux employés du gouvernement provincial à effectuer certaines tâches «plus complexes au niveau du rétablissement». Par exemple, ils vont les aider «à se rendre à des places qui seraient difficiles à se rendre pour qu’on puisse faire l’analyse de l’impact des inondations sur l’infrastructure et les propriétés», explique le premier ministre.

«Ça va nous aider énormément.»

Juste avant midi, vendredi, l’Organisation des mesures d’urgence a annoncé que la route Transcanadienne, entre Moncton et Fredericton, était rouverte à la circulation. Chaque jour, 10 000 à 12 000 véhicules empruntent cette voie.

La crue printanière cause des inondations dans les communautés le long du fleuve Saint-Jean depuis plus de deux semaines. Vendredi matin, 1567 sinistrés vivant dans 680 résidences s’étaient enregistrés auprès de la Croix-Rouge. La Garde côtière du Canada est sur place dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick depuis sept jours.

Les eaux reculent tranquillement. Selon le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, le fleuve devrait tomber sous le seuil d’inondation dans la région de Fredericton et Maugerville, samedi, et dans celle de Saint-Jean et Quispamsis, dimanche.